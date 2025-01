Njegov novi dom je manje luksuzan, ali pruža toplinu i privatnost koja mu je potrebna u ovim trenucima.

Posle razvoda od supruge Jelene posle 25 godina braka, Čeda Jovanović se fokusirao na izgradnju nove svakodnevice. Iako je poznat po svom političkom angažmanu, odlučio je da pronađe balans između poslovnih i privatnih obaveza. Umesto da bude stalno u žiži javnosti, posvetio se sebi i svojim interesovanjima.

Kuća u kojoj je živeo sa suprugom pripala je njoj nakon razvoda i njihovo četvoro dece. Čeda se preselio u novi dom. Njegov novi dom je manje luksuzan, ali pruža toplinu i privatnost koja muje potrebna u ovim trenucima.

- Živi sam. To je lep potez što je kuću ostavio supruzi i deci. Lepa je to i prostrana kuća. Oni su u Zemunu, a on na Novom Beogradu. Decu sam viđao u kraju, ali suprugu ne - rekao je komšija iz ulaza.

Susedi sramežljivo pričaju i ono što možemo videti po na Čedinim društvenim mrežama.

- Pa dobro, jeste obilazi kafane, možete ga videti u nekoliko tih koje vole i gde ga znaju. On tamo ode na ručak pa zagine. Nije mu lako sigurno, razvod je teška stvar, ali život ide dalje - rekla je gospođa koja se vraćala iz prodavnice.

Devojka koja radi u obližnjem salonu kaže da Čeda dobro izgleda.

- I dalje on frajer - rekla je kroz osmeh, ali je to izazvalo oprečne reakcije devojaka koje su sedele u salonu.

- Ma kakvi, pustio je stomak, zapustio se - tvrdi jedna dok se druga suprostavila.

- Pa dobro koliko godina ima i to što nije aktivan jer je operisao kičmu, on i dalje izgleda dobro. Nije lep, ali je šmeker - rekla je.

Provodi se po kafanama:

- Čeda pati zbog razvoda, ali ne bih ja Jelenu krivila što je do toga došlo. Svašta su oni prošli zajedno. Ne bih pričala šta i kako. On jeste emotivan, ali ona je držala tu porodicu na okupu jer je on godinama radio bez radnog vremena. Oboje ih volim. Žao mi je što ima zdravstvene probleme, nije lako to pregurati jer je oporavak dug.

SAD VIDI KO SU MU PRIJATELJI

Čovek iz bivšeg Čedinog komšiluk kaže da Jelenu ne viđa često.

- Ranije je stalno išla tamo-vamo, sada je ne viđam često. Deca su odrasla pa samo zuje, a Čeda više ne dolazi. Mislim da je ona sada video ko su mu pravi prijatelji, jer dok se častilo i pilo svi su bili tu, sada ih nema - rekla je.

- Kos mu je desna ruka i svestan je koliko mu čini. Verujem da su on i Jelena u kontaktu oko dece, ali da nemaju ništa više od te komunikacije.

VIĐAJU GA NA ZEMUNSKOJ PIJACI

Komšije kažu da Jovanovića često vide na pijaci, druži se sa ribarima i kupuje povrće i voće.- Kese ipak više ne nosi kao ranije, niti gura kolica. To radi onaj dečko što je stalno s njim. Ranije je on znao da isplovi sa alasima ali sada to ne sme zbog operacije. Svakako često dođe, sigurno živi blizu. Ranije je dolazio u kolicima, sada hoda, ali sporo - ispričala je jedna od prodavačica koja ga je pitala za razvod.

- Ma pitale smo ga za razvod da li je tačno, kaže jeste ali su u dobrim odnosima i važno da su deca sa oboje. Sada se aktivirao da peva na mrežama i upoznali smo ga sa druge strane. Bolje mu je ovako nego da se svađa sa političarima. Udri brigu na veselje - rekla je raspoložena baka.

Autor: M.K.