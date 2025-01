Godinama se borila za potomstvo: Naša pevačica se porodila u 52. godini, a sada je otvorila dušu o naslednici

Na tom putu verovala je u tri stvari...

Prema nekim od poslednjih podataka, preko 100.000 parova u Srbiji bori se sa problemom neplodnosti. U Beogradu je svaki peti par prinuđen na vantelesnu oplodnju, dok je u Srbiji to slučaj sa svakim sedmim parom. Rizici trudnoće postoje uvek, ali je važno verovati, ne odustajati od svojih snova, ali i čuti savete lekara.

O vantelesnoj oplodnji, ali i trudnoći u zrelijim godinama, voditeljka Pulsa Srbije Milica Marković razgovarala je sa Sanjom Maletić, pevačicom, koja je postala majka u 52. godini i dr Borislavom Antonijevićem, ginekologom.

- Ja sam ponosna mama jedne prelepe devojčice koja se zove Vanja, koja sada ima sedam meseci. Nikada nisam odustala zato što kod mene postoji jedno sveto trojstvo. Verovala sam u gospoda boga, verovala sam u medicinu i verovala sam u sebe. I to je ono od čega nikada nisam odustala, vera. Jer jedino tako možemo da ostvarimo sve ono što želimo. Ponekad je to teško, ponekad znam da je naporno, znam da su hormonske terapije naporne. Najbolje znaju žene koje prolaze kroz to. Ali moramo da verujemo i sve na kraju bude dobro. Uvek šansa postoji i nikada ne smemo da gubimo veru i nadu - izjavila je pevačica.

Na pitanje šta je važno znati pre upuštanja u proces vantelesne oplodnje, doktor je rekao:

- Mnoge stvari su važne. Kao što smo rekli, jedna od najvažnijih borbi je borba za ostvarivanje potomstva, a jedna od najvažnijih situacija trenutno sada je da podržimo naše potomstvo. U tom smislu, mislim da podržimo ove naše studente koji su izašli, koji traže nešto i koji se bore za svoju budućnost. Što se tiče trudnoće u poznim godinama, Apsolutno ne treba odustajati. Postoje rizici. I kada imamo ovako pozitivne ličnosti kao što je Sanja i kada neko veruje u to, onda to mora da se završi ovako kako se završilo. I završi se srećno.

Autor: Pink.rs