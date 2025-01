Provela sam 50 sati u avionu: Naša pevačica doživela nešto zbog čega će vam POPADATI VILICE: Bog je primetio, a ja NISAM!

Nela Bijanić doživela je veliku neprijatnost na turneji u Australiji, gde je bila prinuđena da otkaže čak tri nastupa.

Kako je Nela Bijanić ispričala, greška se dogodila jer nije dobila vizu na vreme, pa je zbog toga na turneji ostala samo šest dana i za to vreme je provela preko 50 sati u avionu.

- Oni koji me poznaju, znaju da sam ja nasmejana i pričljiva osoba i kad je najteže. Turneja nije održana do kraja, ali dobro. U poslednje vreme znam da kažem kako mi godine idu da sve ima svoje zašto. Očito je Bog nešto primetio što ja nisam, možda me je sačuvao od nečega. Najbitnije je da sam ja svakako otišla u Australiju, družila se tamo sa meni dragim ljudima. Imam puno prijatelja tamo, prvi put sam tamo otišla još pre 20 godina. Imam puno prijatelja koji me uvek ispoštuju kada ja odem, a ispoštujem i ja njih kada dođu ovde - rekla je Nela.

Pevačica je zatim ispričala šta se zapravo dogodilo i kako je došlo do toga da otkaže čak tri nastupa koji su bili već zakazani.

- Nije održana Nova godina, ali sam u Melburnu pevala za doček Srpske Nove godine. Za doček sam trebala isto da pevam u Melburnu, ali nisam dobila vizu, tako da ni za Božić nisam nastupala. Tri nastupa nisam odradila, tri jesam. To je prosto tako, bila je to jedna turbo turneja na kojoj sam bila nekih šest dana. Mislim da sam jedini pevač koji je otišao u Australiju na šest dana i vratio se. Pedeset sati sam ukupno provela u avionu, obišla tri grada, vratila se kući živa i zdrava. Želela sam da odem, da opravdam organizatore, da ne bude da su oni slagali ili da sam ja slagala – kazala je pevačica.

Kako kaže nije imala problem sa državnim ogranima, već je nastao problem nastao zbog odmora i novogodišnjih praznika.

- Nisam imala problem sa njima, nisam nikada bila odbijena za vizu. Upali smo u tu neku novogodišnju euforiju kada oni nisu radili. Oni su tek posle 6. januara krenuli da rade. Već sam 7. januara dobila vizu i otputovala sam. Ko zna zbog čega je to dobro – zaključila je Nela Bijanić.

Autor: Nikola Žugić