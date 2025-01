DAVALA SAM OTKAZ RADNICAMA AKO ME POGLEDAJU POPREKO: Našoj poznatoj pevačici BIZNIS propao kao žeton, ona sada naučila lekciju!

Emina Jahović, poznata pevačica, priznala je jednom prilikom da je bila loš poslodavac, ali da ju je pandemija koronavirusa naterala na promene.

Sada je Emina Jahović, kako kaže, postala bolja osoba prema drugima.

- Teško sam se izborila sa koronom, bolest me je učinila jačom ženom, ali i boljim čovekom. Smanjila sam krug prijatelja, postala mudrija, saosećajnija, osoba koja ima razumevanja za druge - ispričala je Jahović.

- Ljubaznija sam prema ljudima i trudim se da se stavim u njihov položaj. Ranije sam otpuštala saradnike samo ako me popreko pogledaju, ali sada to više ne radim. Naučila sam da kontrolišem svoj ego - rekla je za Informer jednom prilikom.

Na pitanje vjeruje li da se suprotnosti privlače gostujući kod Goce Tržan, Emina je odgovorila:

- Odakle to da se suprotnosti privlače. Ja ne znam ko to priča. Kombinacija je ok, ali suprotnosti to ne ide - počela je priču pevačica.

- Mislim žena kao umetnik, slobodna duša i tako to, a muškarac radi u banci. Oni ne mogu. Oni nemaju vreme spavanja u isto vreme, bioritam im je drugačiji i onda je to stvarno veliko mučenje - kazala je Emina, ne razmišljajući da će se dosta njih u ovoj kombinaciji prepoznati i demantovati je.

