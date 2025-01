Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', sagovornica voditeljke Katarine Rogojević bila je glumica Iva Štljić, koja je progovorila o nepoznatim detaljima o njenom životu.

Šta voliš da radiš u slobodno vreme?

- Veoma sam veliki ljubitelj poezije. Kao mala sam pisala pesme, koje su bile veoma zrele, kao da je pisac imao više godina, nego što sam ja imala tada. Pisanje je moja velika ljubav.

Da li si emotivna? Koliko su bolni momenti u tvom životu doprineli, kada je reč o tvojoj karijeri i ulogama koje si tumačila?

- Da, jesam. Za likove koje sam tumačila je svakako bilo dobro to što sam emotivna, ali za moj privativni živto, valjalo bi da sam manje emotivna.

Je l' osećaš teret zbog toga što ljudi očekuju da si stalno nasmejana i raspoložena?

- Rasla sam s ljudima koji su umetnici, odnosno s mojim roditeljima, koji su prema svakom bili prijatni i nasmejani. Moj temperament je takav da sam puna dobre volje, pre svega pristojna. To je više do vaspitanja. Ne treba da ostle širiti sopstvenu negativu, to je moje mišljenje. Nikako sebi ne dopuštam da ljudi vide da li sam neraspoložena ili tužna, odnosno da to širim.

Autor: S.Z.