OVO JE SPECIJALNA ISHRANA JELENE ROZGE: Pevačica u petoj deceniji izgleda kao avion, a OVO JELO JEDE SVAKI DAN, jedna stvar je ključna (FOTO)

Pevačica Jelena Rozga (47) godinama važi za jednu od najzgodnijih na našim prostorima, a jednom prilikom je otkrila da zahvaljujući specijalnom režimu ishrane uspeva da održi godinama istu kilažu.

Jelena Rozga shvatila je da se najbolje oseća kada ima 57 kilogram. Pevačica se godinama bori i sa problemima sa štitnom žlezdom,a dijagnostikovana joj je i hipertireoza, a zatim i tahikardija. Zbog svojih dijagnoza ona posebno vodi računa o ishrani.

- Moji problemi sa štitnom žlezdom ne daju mi da se ugojim ni pola kilograma, ali na to utiče i genetika i to što živim pored mora. Štitna žlezda me ponekad baš zeza, ali generalno se dobro osećam. Ne dam se ja, samo osmeh na lice i pozitiva - rekla je Rozga svojevremeno i priznala da je veliki gurman.

- Trudim se da hrana koju unosim bude lagana i zdrava. Jedem više puta dnevno, ali u manjim količinama, zato što to odgovara mom organizmu. Nekada sebi dam oduška i opustim se. Volim mediteransku hranu, laganiju ishranu, koja sadrži dosta voća, povrća i ribe. Zimi obožavam da jedem pečeno kestenje - rekla je ona.

Jesti u manjim količinama, ključna je stvar njenog mršavljenja. Ne voli pršutu ni jagnjetinu, ali zato svaki dan jede supu.

- Na pozornici provedem nekoliko sati pevajući i plešući i to je odličan način d a ostanete fit i budete u dobroj kondiciji - ispričala je Rozga.

Ona ujutru voli da doručkuje omlet s belancima, maslinama i mladim sirom, a za ručak je supa, meso i salata. Večera je, najčešće, rezervisana za ribu i povrće.

Autor: M.K.