Bio je jedan od retkih muškaraca koje je volela: Čuvena Neda Arnerić bila je zaljubljena u jednog pevača, a tek nakon njegove smrti je to priznala (FOTO)

Slavna jugoslovenska glumica Neda Arnerić dugo je bila zaljubljena u poznatog pevača, a svoje emocije nije priznala sve do njegove smrti.

Neda Arnerić ga je upoznala još kao petnaestogodišnjakinja, kada je sa njim glumila u filmu "Višnja na Tašmajdanu", i tada joj je i osvojio srce, ali ona je ipak odlučila da krije emocije.

- To je jedan od retkih muškaraca u koga sam se ja zaljubila, a da među nama nije bilo ništa i to samo zato što je između nas stajala njegova umetnost. Teško mi je da govorim o njemu, naročito dok slušam kapi kiše. Ne želim da budem patetična - rekla je Neda Arnerić za "Hello" 2015. godine povodom vesti o smrti ovog velikog umetnika, a reč je o Arsenu Dediću.

- Mnogo je voleo da bude osvajan i prepuštao se veoma lako - prisetila se tada glumica i dodala:

- Kad je bio mlad, pre Gabi, u svakom gradu imao je po dve devojke, a meni se isprečila njegova umetnost i mojih 15 godina koje su bile prave dečje. Od mene je tada bio duplo stariji, što je za devojčicu velika starosna razlika, iako su takve veze danas moderne.

Dodala je da je kod Arsena cenila što je odolevao svim izazovima:

- Velika je stvar što je uspeo da sačuva brak. Bio je porodičan čovek, izuzetno vezan za Gabi, sina Matiju, unuku Lu, kao i za ćerku iz prvog braka Sandru. Gabi je bila njegov životni odabir i najveća ljubav, tu nema dileme. To je više bila neka vrsta platonske ljubavi, preko njegove umetnosti. Obožavala sam njegove albume i knjige poezije, pa više nisam umela da razlikujem ko je Arsen lično, a ko je Arsen umetnik, i samim tim u koga od njih dvojice sam bila zaljubljena.

Neda Arnerić je, podsetimo, preminula u januaru 2020. godine, a iza sebe ima dva braka. Glumica je šokirala javnost kada se udala za 32 godine starijeg Radeta Markovića.



Autor: N.B.