Harisova ćerka napravila pometnju na mrežama: Snimila se u toaletu, a onda joj je skliznio bademantil (FOTO)

Ćerka Harisa Džinovića veoma je aktivna na druđtvenim mrežama, sada se snimila u kupatilu, a na sebi je imala samo bademantil koji je u jednom trenutku spustila.

Đina ima 20 godina i svojim izgledom privlači veliku pažnju gde god da se pojavi. Veoma je aktivna na društvenim mrežama, a na Instagarmu neretko deli provokativne fotografije i snimke zbog kojih dobija bezbroj komentara.

Đini su ramena bila skroz gola, ispod nije imala brushalter, a đuskala je uz numeru Ane Nikolić "Uvek ima jedan loš". U trenutku dok se snimala išao je deo pesme: "Jer isti su svi, isti ko tiI taj tvoj drug, i ovaj tu, a ja sam baš stvorena za nevolju".

Đina izgleda veoma vitko, ali o kilaži retko govori. Fotografije objavljene pre par godina na kojima je Đina u bikiniju, naterale su korisnike društvenih mreža da kažu kako je Melinina i Harisova ćerka premršava, ali ona to tako ne vidi:

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofalne probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je. Dohvatio me je između ostalog i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - rekla je Đina.



Autor: N.B.