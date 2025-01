Žena sa kojom je Arkan dobio ćerku progovorila o nasledstvu pole 45 godine: Otkrila kako se Ceca ponaša prema njenoj naslednici

Ljiljana Mijatović, koju mnogi pamte po ulozi u filmu "Beštije", sa Željkom Ražnatovićem Arkanom je dobila ćerku Anđelu.

Ljiljana Mijatović je, nakon 45 godina, progovorila o nasledstvu, ali i otkrila kako se Ceca Ražnatović ponaša prema njenoj naslednici.

- Što se tiče njegovog nasledstva, Anđela ništa nije nasledila od oca a i ja sam je savetovala da ne učestvuje u tim tužbama. Ona zbog toga nije bila tužna, niti zainteresovana za tako nešto, tako da mi u tome nismo hteli da učestvujemo - rekla je ona, a onda se osvrnula i na Cecin odnos prema njenoj ćerki.

- Ceca se u to vreme jako lepo snašla, bila je jako mlada, Željko je tada bio već zreo čovek. Ona je bila vrlo korektna prema mojoj Anđeli. I posle njegove smrti je bila vrlo korektna. Mogu samo da joj se zahvalim i da kažem sve najlepše o njoj. Na priče da Veljko ima više para od Anđele, koja nema para, a da on “pliva u novcu”, kako neki kažu, to je glupost. On je dečko za sebe i nek mu da Bog da ima još više para. Njihova ljubav nema veze sa parama. Ona ga voli jer je mio i drag i imaju dosta toga zajedničkog u pričama - završila je svoju ispovest Ljiljana za kanal “Istinita priča”, prenosi Alo.

Autor: N.B.