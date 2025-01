ŠOK-BOMBA NA ESTRADI! Raskinuli Milica Jokić i Luka Dačić, ovo su detalji kraha velike ljubavi

Pevačica je nedavno okončala trogodišnju vezu sa Lukom Dačićem. Oboje su se saglasili da svako nastavi svojim putem i da ubuduće budu u prijateljskim odnosima

Milica Jokić i sin Ivice Dačića, Luka Dačić, definitivno su raskinuli. Kako Kurir eksluzivno saznaje, pevačica i naslednik ministra policije nedavno su okončali trogodišnju vezu. Prema rečima našeg izvora bliskog bivšem paru njih dvoje su ostali u prijateljskom odnosu.

- To je bila velika ljubav. Oni se godinama poznaju, a Luka je Milicu podržavao dok se takmičila u Zvazdama Granda. Međutim, nesuglasice su dovele do toga da se udalje jedno od drugog. Seli su porazgovarali i odlučili da se rastanu i da ostanu prijatelji. Luka je uvek tu za Milicu, kao i ona za njega. Nastavili su sa svojim životima dalje. Milica se posvetila karijeri, mnogo radi i putuje. Sa druge strane, Dačićev sin se okrenuo politici - priča naš sagovornik.

Jokićeva je o Luki i njegovoj porodici uvek imala samo reči hvale.

- Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan decko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošcu. On je mene pre svega poštovao kao pevacicu. Meni se kod njega sviđa njegova iskrenost i upornost, to me je privuklo, a to je i najbitnije. Mislim da poštovanje i prijateljski odnos svako mora da ima. Delujemo kao da smo u braku već deset godina - govorila je Milica.

Njihovu ljubav otkrio je Kurir kada je par bio na odmoru u Egiptu. Milica je tada bila deo delegacije koju je vodio Dragan Marković Palma u Hurgadu. Luka je takođe bio deo tog tima. Na zabavi koju je Palma upriličio u tamošnjem hotelu njih dvoje su se prvi put pojavili zajedno i našoj ekipi je odmah bilo jasno da su njih dvoje u vezi. Po povratku sa ovog putovanja zvanično su potvrdili svoju ljubav. Od tada su se na gradskim dešavanjima pojavljivali zajedno. Štaviše zajedno su i živeli, ali veza je pukla krajem prošle godine.

Povodom naših saznanja najpre smo pozvali pevačicu koja nije odgovarala na naše pozive i poruke, dok sa druge strane broj telefona Dačića poznat redakciji nije bio dostupan. Ivica Dačić je takođe o bivšoj snaki imao samo reči hvale.

Autor: Nikola Žugić