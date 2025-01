KRALJICA TROTOARA NIJE PISANA ZA MILETA KITIĆA! Nakon skoro 30 godina otkrivena ISTINA!

Poznati kompozitor Steva Simeunović otkrio je zanimljiv detalj o svom velikom hitu "Kraljica trotoara".

U emisiji "Amidži šou", koju vodi Ognjen Amidžić, Steva gostuje sa suprugom Zoranom Simeunović, te je pričao o pesmi koja je postala prava muzička legenda.

Na pitanje voditelja o inspiraciji za ovaj hit, Steva je priznao da ni sam ne zna tačno kako je pesma nastala.

- Nisam je sreo na trotoaru, to je trenutak koji se desio, ne znam kako i ne znam zašto - rekao je Steva.

Pesma je prvobitno bila pisana za Boru Čorbu, ali su mnogi bili ubeđeni da je trebala biti otpevana od strane Đoleta Balaševića.

Steva je ispričao anegdotu u kojoj je, dok je prolazio ulicom 27. marta, ušao u kladionicu i video Boru. Tada mu je rekao:

- "Da li znaš da sam za tebe pisao "Kraljicu trotoara"?" U to vreme je izgubio telefon, nije mu funkcionisao broj, i tako igrom slučaja je pesma došla do Mileta Kitića. A Bora meni kaže: "Da li ti znaš da su me zvali ljudi i tražili da i njima uradim "Kraljicu trotoara" jer misle da sam je ja radio?" - ispričao je kompozitor.

Steva je istakao da je pesma zaista mogla biti hit i da je Bora sigurno bio pravi izbor, što je izazvalo gromoglasan aplauz prisutnih.

Autor: Nikola Žugić