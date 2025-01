Jovana Jeremić postala baka! Slavlje u domu Dragana Stankovića, voditeljka podelila najlepše vesti (FOTO)

Usijale se mreže!

Poznata voditeljka Jovana Jeremić saopštila je radosne vesti na društvenoj mreži Instagram. Njen verenik Dragan Stanković postao je deda, a ujedno se i Jovana pohvalila da je postala najmlađa baka u Srbiji.

- Najmlađa baka u istoriji Srbije. Pionir i u tome! Matija, da te sreća prati i anđeli Božji čuvaju. Vole te baka Jovana i deka Dragan Lav - napisala je Jovana Jeremić u objavi.

Inače, voditeljka je nedavno imala još jedan razlog za slavlje. Njen otac je pre nekoliko dana proslavio 72. rođendan. Jeremićeva je objavila nekoliko dirljivih snimaka s proslave, a potom objavila porodičnu fotografiju. U okviru naslova objave napisala je sledeće reči:

- Porodično. Ja sam Jovana Jeremić, dete časnih, vrednih i radnih ljudi koji su svojim radom napravili sve u životu. Ja sam ugostiteljska ćerka. Odrasla sam kao ćerka gazde. No, iako takva, ja sam bila radnik i ona devojčica u kafani, radeći u svojoj maloj kancelariji ispod mermernog stepeništa, gde sam stidljivo srećala i upoznavala najveće "glave" politike, scene i podzemlja tog mog vremena detinjstva. Još kao mala, živela sam kao velika. Imala sam san koji je bio vredniji od mog spavanja. Hvala mojim roditeljima koji su me naučili da u svetu pokvarenih i zavidnih nikad ne otimam, nikad ne poželim tuđe, ali i da sve što poželim ostvarim radom i snagom svoje lične vrline. Zato za mene ne postoji nemoguće. Ne postoji "ovo ne smeš". Jer da nisam smela, ne bih bila danas ovde gde stojim. I ne bojim se nikog, osim Gospoda koji me je ceo život vodio. Kad čovek ide iz ispravnog, nema mesta za strah. Samo napred! Ako ima još nešto što želite da promenim ili dodam, slobodno javite!

Autor: Nikola Žugić