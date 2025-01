PEVAČI UZIMAJU SVAŠTA DA BI PEVALI! Ljuba Aličić otkrio mračne tajne estrade: I ja sam bio deo toga, ali znao sam meru

Ljuba Aličić priznaje da je ranije redovno konzumirao alkohol, ali da je porocima rekao zbogom i da danas živi relativno zdravo.

Aličić kaže da mnogi pevači ne mogu da rade bez nekog stimulansa, zbog čega se mnogi odaju porocima, naročito alkoholu, za koji kaže da je najgori od svih.

- Kad bih mogao da biram da prokockam stan na ruletu ili se opijam u kafani, izabrao bih ovo prvo! Nema goreg poroka od alkohola jer uz njega, u većini slučajeva, idu još neke druge stvari. Cela estrada vam je primer za to, čast izuzecima. Mnogi uzimaju svašta da bi izdržali da pevaju celu noć na tezgama i nastupima, a to nije dobro, pogotovo mnogo mlađe kolege od mene. To je šok za organizam - rekao je Ljuba, pa dodao:

- Ja sam isto bio deo toga, ali kad sam bio mlađi. Međutim, nikad se nisam uništavao. Znao sam za meru. Sedeo sam s kolegama koji pre tezge počnu da piju, nastave dok pevaju i posle toga produže u kafanu. To je hronični alkoholizam. Druže, ako ne možeš da izdržiš posao bez nekog stimulansa, onda ga promeni. Zašto se porazboljevaše silni mladi ljudi, pa zato što ni o čemu ne vode računa.

Folker priznaje da je i on grešio, ali da je na vreme prestao sa tim.

- Zato sad živim zdravo, imam određene zdravstvene probleme, ali oni nisu izazvani porocima - zaključio je Ljuba.

