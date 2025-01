EMOTIVNO SAM ISPUNJENA, NAŠLA SAM... Indira Radić progovorila o svom emotivnom životu: Pevačica uživa, a na pitanje o Evroviziji poručila: To treba da nestane

Zadovoljna svojim životom!

Indira Radić pre dve večeri imala je nastup u Beogradu, a mediji su se našli na licu mesta kako bi razgovarali s pevačicom. Prvo smo pričali o vremenu koje nas je zateklo usred januara, a onda smo se dotakli i privatnog života pevačice koja je otkrila da je emotivno ispunjena.

- Ja jedva čekam da zahladi, da padne sneg. Volim da vreme bude u skladu sa godišnjim dobom. Kad padne sneg ja se mnogo radujem i dobro se osećam. Volim da posmatram kako pada, a onda izađem i uživam u tome. S unucima pravim sneška, grudvamo se, uživamo.

Kako se vi osećate ovako i šta biste poručili mlađoj sebi?

- Lepo mi je. Našla sam svoj životni balans i kvalitet koji me ispunjava i lepo mi je. U tom prošlom vremenu bih poručila sebi da prikočim, budem strpljiva i da će sve doći - rekla je Indira, a onda je progovorila o emotivnom životu

- Emotivno sam ispunjena, našla sam model svog života. Ušuškana sam i mnogo mi je lepo. Nisam osoba koja polovično voli i živi. Sve ili ništa je kod mene - rekla je Radićeva, a na pitanje da li je možda njeno srce osvojio muškarac iz Sarajeva, pevačica je demantovala

- Moje srce nije osvojio muškarac iz Sarajeva, to nije tačno.

Kako vas može muškarac da osvoji?

- To se duše spoje. Nema tu neke posebne priče - rekla je pevačica za Kurir.Pevačica je prokomentarisala i Evroviziju- Ja bih volela da to nestane. To više nije nikakvo takmičenje već rijaliti šou.

Autor: M.K.