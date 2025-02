Bizarna smrt zvezde filmova za odrasle: Poginula dok je snimala vrelu scenu utroje

Zvezda filmova za odrasle poginula je pošto je pala sa balkona hotela nakon što je pozvala dvojicu muškaraca da učestvuju u snimanju trojke, što je pokrenulo istragu o njenoj misterioznoj smrti.

Ana Beatris Pereira Alveš, poznata na internetu kao Ana Poli, pronađena je mrtva u dvorištu apart-hotela u Nova Igvačuu, severozapadno od Rio de Žaneira. Brazilska policija sada sprovodi istragu o njenoj smrti, piše Mirror.

Veruje se da je glumica za odrasle pala s balkona dok je snimala scene sa dvojicom muškaraca za sajt sa sadržajem za odrasle. Navodno su njih dvojica dali protivrečne izjave o događajima koji su prethodili njenom stravičnom padu, ali do sada niko nije uhapšen.

Odeljenje za ubistva analizira snimke nadzornih kamera hotela i već je ispitano osoblje. Takođe je zaplenjen Anin mobilni telefon. Rezultati obdukcije još nisu objavljeni, pa nije poznato da li je utvrđeno prisustvo droge u njenom organizmu ili tragovi seksualnog nasilja.

Polícia do RJ investiga morte de influenciadora de conteúdo adulto, Anna Poly de 27 anos, após queda de varanda de hotel em Nova Iguaçu.

Anna Beatriz Pereira Alves, que usava o nome Anna Poly nas redes sociais, tinha entrado no estabelecimento com três homens. pic.twitter.com/WyEXr3FcUV