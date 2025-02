Končita Vurst ovih dana boravi u Luksemburgu, gde je vodila lokalni izbor za pesmu za Evroviziju, a njen izgled jasno pokazuje koliko se promenila od pobede na takmičenju 2014. godine.

Malo koji pobednik Evrovizije može da se pohvali dugotrajnim uspehom u svom polju i godinama nakon takmičenja. Međutim, među onima koji su ostavili trajan trag u istoriji takmičenja je austrijska drag-kraljica Končita Vurst, čija se pesma "Rise Like a Phoenix" i danas izvodi na brojnim muzičkim takmičenjima zbog svoje kompleksnosti u melodiji i izvođenju.

Končita, čije je pravo ime Tomas Neuvirt, boravila je u Luksemburgu poslednjih nekoliko dana, gde ju je televizijska kuća RTL pozvala da bude voditeljka luksemburškog izbora za pesmu koju će poslati na Evroviziju. Osim što je čitala glasove publike, Končita je izvela pesmu "Waters Run Deep", a tokom nastupa bila je očigledna njena promena u odnosu na 2014. godinu, kada je pobedila na Evrosongu u Kopenhagenu.

Nekada ljubiteljka elegantnih haljina, Končita poslednjih godina pokazuje sve veću modnu hrabrost, kombinujući prethodnu estetiku sa androginim, avantgardnim i futurističkim dizajnom. Takođe, u poslednje vreme ne nosi duge perike, već neguje i stilizuje svoju prirodnu kosu i muževniji izgled.

Nastup u Luksemburgu bio je samo jedan od mnogih nastupa na televiziji u poslednjim mesecima. Pored toga što je pozvana kao specijalni gost na nacionalnim izborima za pesmu za Evroviziju, Končita je često član žirija različitih takmičenja, poput "The Tribute - Die Show der Musiklegenden", gde je komentarisala nastupe kandidata.

Svoj javni profil koristi za promociju prava LGBTQ+ zajednice, pozivajući na veću toleranciju i jednakost. Iako svoj ljubavni život čuva u privatnosti, ranije je priznala da je zbog ucene bivšeg dečka bila primorana da objavi da je HIV pozitivna.

Do sada je objavila tri albuma, a u pripremi je i četvrti studijski album. Do tada, njena pesma "Rise Like a Phoenix" i dalje ostaje njeno najprepoznatljivije delo.

🇱🇺 Conchita Wurst nos regala su “Waters Run Deep” en esta final del #LuxembourgSC💧pic.twitter.com/DhgpTgKOFp — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) 25. јануар 2025.

Autor: Nikola Žugić