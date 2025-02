Čuvena glumica nije mogla da pronađe svoje mesto na Gremijima! To je primetila Tejlor Svift i ceo internet bruji o onome što je uradila (VIDEO)

Snimak pevačice Tejlor Svift, nastao na dodeli Gremi nagrada, postao je viralan na društvenim mrežama. Slavna pevačica je u trenutku koji je prikazan na videu ponudila glumici Sintiji Erivo pola svoje stolice jer zvezda filma "Wicked" nije mogla da pronađe svoje mesto.

Erivo je tražila svoje dodeljeno mesto u trenutku dok je voditelj Trevor Noa započeo svoj monolog. Glumica nije mogla da pronađe svoje mesto za sedenje, te joj je tada Svift mahnula i pozvala je kod sebe. Tejlor je potom napravila mesta na svojoj stolici za Sintiju, a onda su se zagrlile i nasmejale zbog cele situacije.

Sintija je tokom prvog dela večeri sedela s Tejlor Svitft i drugim zvezdama za istim stolom - Džekom Antonofom, Margaret Kvoli i Kejsi Masgrejvs. Nešto kasnije, tokom jedne od reklamnih pauza, glumica je pronašla svoje mesto.

Late arrival for Wicked star Cynthia Erivo who is accompanied by an escort to table joining Taylor Swift who waves her over. #Grammys Trevor Noah still hosting as she sneaks over. pic.twitter.com/43WkSBMDXw