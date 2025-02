Pevač od 18. godine boluje od ove bolesti: Božanska milost me je izlečila

Pevač Božo Vrećo svojim glasom ne ostavlja nikog ravnodušnim, a o njegovom privatinom životu ne zna se mnogo.

Vrećo je interpretator i autor sevdalinki. Rođen je 18. oktobra 1983. godine u Foči. Živi i radi u Sarajevu. Odrastao je sa majkom i dve starije sestre, dok mu je otac preminuo kada je imao pet godina.

Odrastao je sa mnogo emocionalnih ožiljaka i neprihvatanja u provincijskoj sredini. Život ga tokom odrastanja nije mazio. Živeo je skromno jer je njegova želja bila da se bavi muzikom i da iskoristi šansu za koju je bio uveren da će mu se ukazati. Božo je po struci magistar aheologije, a to što nema formalno muzičko obrazovanje nije bilo prepreka da stekne svetsku slavu.

Inače, malo ko zna da on od svoje osamnaeste godine boluje od epilepsije.

- Božanska milost me je izlečila, a moja pesma me je regenerisala. Onda kada život počnete živeti bez stresa i razmišljanja šta neko misli, te se prepustite svojoj slobodi, onda je i život magičan i lekovit. Moj lek je u posvećenosti Bogu i fokusiranju na umetnost koja ima božansku komponentu isceljenja - rekao je Vrećo i dodao:

- Svim svojim srcem i dušom. Božanska ljubav me je osnažila, oblikovala i pripremila za sve što je bilo i tek dolazi. Njemu je sva zahvalnost za sve u mom životu. Svaki moj koncert njemu je na dar. Neraskidiva veza s Bogom je u predanosti i dobroti, posvećenosti i prepuštanju duši da zapeva i krene putem koji oseća u svojoj duši. Upravo to i činim sve ove godine, koliko god to nekome izgledalo nadrealno i nezamislivo - tvrdi on.

