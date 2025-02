Umrla poznata glumica iz horor filmova! Imala je ulogu lepotice koju pokušavaju da spasau od SATANISTIČKOG KULTA!

Francuska glumica i umetnica Nike Ariži preminula je u 80. godini. Bila je poznata po ulogama u evropskim horor i umetničkim filmovima tokom 1960-ih i 1970-ih godina.

Rođena kao Marčela Ariži poticala je iz ugledne porodice – njen otac, grof Ernesto Ariži, bio je italijanski diplomata, a majka Neli Daglas Koks ), australijska primabalerina i model. Profesionalno ime Nike izabrala je zbog toga što je rođena u Nici, nekadašnjoj grčkoj koloniji posvećenoj boginji pobede.

Najpoznatija je po ulozi Tanit Karlajl u filmu Đavo jaše (The Devil Rides Out, 1968), gde je igrala tajanstvenu lepoticu koju pokušavaju da spasu od satanističkog kulta. Pojavila se i u filmovima "Zaljubljene žene" (Women in Love, 1969), "Nedelja, prokleta nedelja" (Sunday Bloody Sunday, 1971), "Poslednji voz" (Le Train, 1973) i "Američka noć" (La Nuit Américaine, 1973), gde je sarađivala sa rediteljima Fransoom Trifoom i Žan-Likom Godarom.

Glumi je rekla zbogom početkom 1970-ih, vraćajući se svojoj prvoj ljubavi – umetnosti. Godine 1977. udala se za princa Paula Borgeza i 1984. preselila se u porodičnoj palati Borgeze u Arteni, blizu Rima. Udavši se za njega dobila je titulu princeze. Njen rad uključivao je bakropise i velike panoramske prikaze Rima inspirisane radom Piranesija.

Dobitnica je Prve nagrade za grafiku na Bijenalu umetnosti u Hong Kongu 1976. godine, a njeni radovi izlagani su širom sveta. Nakon smrti supruga 1999. godine, nastavila je da stvara i izlaže, ostavljajući iza sebe bogato umetničko nasleđe.

Autor: Nikola Žugić