Bivši zaposleni progovorio o maltretiranju: Evo šta mu je radila Bjanka Ćensori, otkriveni detalji i o Kanjeu (FOTO)

Ovo nije prvi put da se Ćensori suočava s ovakvim optužbama, a zaposleni je izneo i neke detalje o Kanjeu.

Bjanka Ćensori, supruga Kanjea Vesta, optužena je za slanje uznemirujućih i neprimerenih poruka zaposlenom koji je radio za poznati brend patika. Arhitektica je tokom svog rada u Vestovoj kompaniji za odeću pokazala "rasističko i nepristojno" ponašanje, slično onom kakvo je njen suprug pokazao na društvenim mrežama pre nekoliko dana.Pjer-Lui je radio kao dizajner u Jeziju od 2019. do 2021. godine, a tvrdi da je Ćensori putem svojih poruka tražila od njega da stvara neprimerene slike. U porukama mu je, kako navodi, slala "grafičku pornografiju". "Bilo je bizarno, ali u to vrime nisam znao što da radim", rekao je on.

Bivši zaposleni je rekao da je radio u toksičnom okruženju, a tvrdi da je Kanje favorizovao pojedine zaposlene i davao otkaze i zapošljavao ljude bez valjanog razloga. Osim toga, Pjer-Lui prisetio se trenutka kad su se on i Kanje vozili prema SpaceX-u, kompaniji koju je osnovao Ilon Mask. Tada je Vest navodno počeo da peva o "ljudima koji su umrli na koncertu ‘Astroworld‘ Travisa Skota". "Gledao je u mene i očekivao je da počnem da se smejem. Tada sam prvi put shvatio da je užasan", kaže.

Pjer-Lui je rekao da je West često napadao Jevreje, a nekoliko puta je svojim zaposlenima pričao o Pitu Dejvidsonu, bivšem dečku njegove bivše supruge Kim Kardašijan. Vest je zaposlenima rekao da Dejvidson ima AIDS, što je komičar negirao. Pjer se prisetio i da mu je reperova bivša menadžerika Lorens Čendler jednom rekla da napravi majice s natpisima "Pit Dejvidson ima AIDS", "Pit Dejvidson mrzi crnce" i "Pit dejvidson uništava porodicu", a sve kako bi dodatno pogoršao njihovu javnu svađu.

"Morao sam da se svađam jer nisam hteo to da napravim. Ali, pritiskalo me petero ljudi u grupnom razgovoru, uključujući i Bjanku", ispričao je.

Pjer -Lui je rekao da je optužbe izneo jer nije potpisao ugovor o poverljivosti te da je hteo da razotkrije ponašanje i okruženje nalik na kult unutar kompanije Jizi. Ispričao je da je 2021. godine, oko Dana zahvalnosti, dobio iznenadni otkaz, a Vest je otpustio i Bjanku i još neke zaposlene. Zbog toga se navodno Ćensori okrenula protiv Vesta i rekla da će ga uništiti.

Iako je Bjanka tada dobila otkaz i izrazila svoje nezadovoljstvo, godinu dana nakon toga se venčala za Vesta. Od tada je par izazvao brojne skandale, a jedan od poslednjih bio je njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu povodom dodele Gremija. Bjanka je tada došla u prozirnoj haljini ispod koje nije nosila ništa, a par je na kraju izbačen iz dvorane. Kratko nakon Gremija je Kanje objavio mnoštvo neprimerenih, rasističkih i antisemitskih komentara na društvenim mrežama, a pojavile su se i glasine o njihovom razvodu. Međutim, njihov predstavnik je iste negirao.

Pjer-Lui nije prvi bivši zaposleni koji je optužio Ćensori za neprimereno ponašanje. U junu 2024. godine je optužena za slanje eksplicitnog materijala zaposlenima koji su radili u Kanjeovom poslu s filmovima za odrasle. Među tim zaposlenima bili su i maloletnici, kako je tvrdio bivši zaposleni.

