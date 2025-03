Umrla čuvena pevačica: Otpevala je jedan od najvećih hitova svih vremena

Tuga do neba!

Roberta Flek, američka pevačica i vlasnica niza hitova uključujući najpoznatiji "Killing Me Softly With His Song", preminula je u 88. godini života.

- Slomljeni nakon vesti da je divna Roberta Flek preminula jutros, 24. februara 2025. godine - stoji u saopštenju njenog portparola.

- Preminula je mirno, okružena porodicom. Roberta je pomerala granice i obarala rekorde. Takođe je bila ponosna edukatorka - navodi se još u objavim.

Flek se smatra jednom od najvećih umetnica soula i R&B-a svih vremena.

Flack je rođena 1937. godine u Black Mountainu, Severna Karolina, u muzičkoj porodici.

Autor: M.K.