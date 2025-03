Isplivao snimak Melanije i Donalda Trampa: Spotakla se i krenula da pada, a evo šta je on uradio! Trenutak koji se retko viđa (VIDEO)

Video star nekoliko godina ovih dana je ponovo isplivao na društvenim mrežama.

Na njemu se vidi kako Melanija Tramp posrće hodajući pored svog supruga, u tom trenutku predsednika SAD u prvom mandatu. Reakcija koja je usledila privukla je pažnju miliona gledalaca na platformi Iks.

Scena koja je nastala na travnjaku ispred Bele kuće, dok su Melanija i Donald Tramp prilazili predsedničkom helikopteru da se ukrcaju, atipičan je primer javne nežnosti između njih dvoje.

U jednom trenutku se prva dama, koja je na štiklama, sapliće, a njen suprug je brzom reakcijom hvata za struk, sprečavajući na ovaj način gaf koji bi verovatno obišao planetu brže od bilo koje formalne vesti. Ono što je ljudima posebno privuklo pažnju jeste kako se Trampu supruga zahvalila za ovaj gest.

Naime, ona ga je odmah zagrlila, a za uzvrat je dobila i poljubac od njega. U helikopter su ušli zagrljeni. Prizor koji se zaista retko viđa kad su njih dvoje u pitanju.

Trump catches Melania and beautifully thanks him . ❤



Melania Trump First Lady of the United States! 🇺🇲❤



MAGA🇺🇲🌹 pic.twitter.com/6ve2Fg077x