97. DODELA OSKARA! Demi Mur izvisila za nagradu, film od ŠEST MILIONA pokupio Oskara, a najbolji glumac je na statuu čekao čak 22 GODINE! (FOTO+VIDEO)

Dodela Oskara održana je po 97. put u noći između nedelje i ponedeljka u Dolbi teatru u Los Anđelesu, gde je ceremoniju vodio Konan O'Brajen.

Uprkos očekivanjima da će "Emilija Perez" oboriti rekorde sa 13 Oskara to se nije desilo. Film "Anora" proglašen je najboljim, Edi Brojden dobio Oskara za najbolju mušku ulogu, a njegova koleginica Majki Medison za najbolju žensku.

Demi Mur nije uspela da osvoji prvog Oskara, Majki Medison je najbolja glumica

U kategoriji za najbolju žensku ulogu, blistava statua otišla je u ruke Majki Medison kojoj je ovo prvi Oskar. Zvezda filma "Anora" nije skrivala emocije kada je dobila priznanje koje joj je uručila Ema Stoun.

Šon Bejker je najbolji reditelj

Čuveni Kvantin Tarantino dodelio je Oskara najboljem reditelju. Nagrada je došla u ruke Šona Bejkera. On je pozvao roditelje da vode decu da gledaju filmove i da sačuvaju bioskope. A prestižnu na gradu posvetio je mami kojoj je rođendan

Edrijen Brodi dobio Oskara za najboljeg glumca

Oskara za najboljeg glumca osvojio je Edrijen Brodi. Nagradu mu je uručio oskarovac Kilijan Marfi. Pre pre 22 godine osvojio istu nagradu za film "Pijanista". Emotivnim govorom pokazao je koliko mu ovo priznanje znači. Rekao je da mu je to prilika da ponovo počne i da će i u narednih 20 godina svog života pokazati da je vredan ovako velikih nagrada.

Sećanje na legendarnog muzičara Kvinsija Džonsa

Legendarnom Kvinsiju Džonsu, muzičkom geniju i stvaraocu, odata je počast na dodeli Oskara. Pohvalno o njemu govorile su Opra Vinfri i glumica Vupi Goldberg.

U čast Kvinsija Džonsa pesmu je otpevala Kvin Latifa.

Oskar za najbolju originalnu muziku otišao filmu "Brutalista"Glumac Mark Hamil uručio je Oskara za najbolju originalnu muziku, koji je pripao filmu "Brutalista". Ovo je drugi Oskar koji je ovaj film večeras dobio

Najbolji film van engleskog govornog područja "Još sam tu" iz Brazila

Prelepa Penelope Kruz je dodelila nagradu u kategoriji najboljeg filma van engleskog govornog područja. Oskar je otišao u Brazil.

Oskar filmu "Brutalista" za najbolju fotografiju

Film "Brutalista" dobio je svog prvog Oskara, i to za najbolju fotografiju.

Emotivno sećanje na glumce i filmske radnike koji su nas napustili

Smrt Legendarnog Džina Hekmana pogodila je filmsku industriju pre samo nekoliko dana. Segment dodele OSkara posvećen je svima onima koji su nas napustili, a koji su svojim radom ostavili veliki trag u filmskoj indusriji

"Ja nisam robot" je najbolji kratki film, Hrvatska ostala bez nagrade

Hrvatski film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" nije osvojio Oskara za najbolji kratki film. Prestižna nagrada pripala je ostvarenju "Ja nisam robot".

"Dina: Drugi deo" dobila prvog Oskara, a odmah i drugog

Film "Dina: Drugi deo" dobila je prestižnu zlatnu statuu za zvuk. Ubrzo nakon toga ovaj film je dobio još jednog Oskara.

Dobitnik je Oskara za vizuelne efekte. Nagradu su uručile zvezde filma "Snežana" Rejčel Zegler i Gal Gadot.

"Mi nemamo drugu zemlju" je najbolji dokumentarac

"Mi nemamo drugu zemlju" dobio nagradu za najbolji dokumentarac. Govor nije prišao bez politike. Ekipa filma napomenla je da su na filmu zajedno radili PAlestici i Izraelci i da svi žele da žive u miru i da imaju jednaka prava.

"Jedina devojka u orkestru" najbolji kratki dokumentarni film

Selena Gomez i Semjuel L. Džekson proglasili su dobitnike Oskara za najbolji kratki dokumentarni film. Nagrada je došla u ruke ekipi filma "Jedina devojka u orkestru".

Oskar za najbolju pesmu pripala je filmu "Emilija Perez"

Pesma "El Mal" iz filma "Emilija Perez" osvojila je Oskara za najbolju numeru u filmu. Nagradu su primili autori ove kompozicije, te reditelj Žak Odijar.Legendarni Mik Džeger dodelio je nagradu za najbolju muziku na filmu. Prethdno je privukao veliku pažnju sa svojom devojkom na crvenom tepihu

Zoe Saldana dobila nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu

Glumica Zoe Saldana u suzama prihvatila nagradu pa kroz vrisak pozvala svoju majku koja ju je gledala u publici. Nakon što se zahvalila saradnicima, poručila je suprugu da joj je najveća čast što je njegova supruga. Dodala je i da je prva Amerikanka dominikansko porekla i da joj je to velika čast. Ona je briljirala u filmu " Emilija Perez".

Drugi Osar otišao u ruke Šona Bejkera

Šon Bejker već ima uspešno veče jer je i druga statua došla u njegove ruke.

Ovog puta za kategoriju filmska montaža. Oskara je preuzeo reditelj Šon Bejker.

Nagradu je dodelila glumica Bo Derek, koja je pre toga rekla "Slava Ukrajini".

Džejms Bondu u čast

Gumica Hale Beri govorila je o filmovima o Džejmsu Bondu. Usledile su potom pesme agentu 007. Uz čuvenu filmsku temu iz Bonda igrala je zvezda "Supstance" Margaret Kvoli

Oskara za najbolju šminku i frizuru pripala "Supstanci"

Evo i prve nagrade za "Supstancu". Ovo ostvarenje dobilo je Oskara za najbolju šminku i frizuru.

Oskar za najbolji originalni scenario filmu "Anora", najbolji adaptirani scenario "Konkavi"

Film "Anora" dobila je Oskara za najbolji originalni scenario. Nagradu je preuzeo reditelj Šon Bejker.

Piteru Stronu nagrada za film "Konklava" za najbolji adaptirani scenario.

Hale Beri sočno poljubila Endrija Brodija

Hale Beri privukla je pažnju na dodeli Oskara 2025. godine. Tamo se susrela sa jednim od favorita za prestižnu nagradu, Edrijenom Brodijem.

Njih dvoje ponovili su čuveni poljubac od pre 22 godine na dodeli Oskara kada je Edrijen Brodi svojevremeno osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu za film "Pijanista".

Kostim filma "Zlica" oduševio Akademiju

U konkurenciji za najbolji kostim pobedio je onaj koji je publika imala prilike da vidi u filmu "Zlica". Statua je otišla u ruke Pola Tazevela

Najbolji animirani film je "Flow", najbolji kratki animirani film "U senci čempresa"

Najbolji animirani film je "Flow", koji su radili filmski radnici iz Letonije. Ekipa ovog ostvarenja se zahvalila svima.Oskara za najbolji kratki animirani film pripao je ostvarenju "U zemlji čepresa".

The Oscar for Best Animated Short Film goes to Shirin Sohani and Hossein Molayemi for IN THE SHADOW OF THE CYPRESS! #Oscars pic.twitter.com/0ctJ5SaIqE