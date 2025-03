Super fit baka (54) srušila mreže! Ima dvoje dece, unuka, a spavala je sa 800 muškaraca: Sad sam našla čoveka života, ali... (FOTO)

Superfit baka Andrea Sanšajn (54) iz Brazila dospela je u centar pažnje javnosti nakon što se pohvalila da je spavala s više od 800 muškaraca nakon razvoda.

Zbog svog besprekornog izgleda Andrea Sanšajn svakodnevno dobija gomilu ponuda za brak, ali njeno "gorivo" je seks, kako kaže, i izlazila je na dejtove - i s muškarcima i sa ženama - između tri i pet puta nedeljno.

- Jedan Irac mi je ponudio 200 koza samo da se udam za njega, što je suludo. Takođe mi je nudio 50 hiljada funti da bi mogao da me gleda kako se brijem ‘dole‘, ali morala bih da mu pokažem i lice na videu. Ne možete da odbijete 50 hiljada funti - izjavila je jednom prilikom.

Međutim, sada se konačno "skrasila" s čovekom svojih godina, ali tvrdi da je to ipak neće sprečiti da se i dalje zabavlja.

Njeno srce ukrao je jedan stari prijatelj, a 54-godišnja bodibilderka kaže da joj je taj tajni udvarač svakodnevno slao poruke putem misterioznog profila na društvenim mrežama. Onda je jednog dana odlučila da otkrije o kome se tačno radi i dogovorila je sastanak.

- Ispalo je da je bila reč o osobi koja je moj stari prijatelj i kog nisam jako dugo videla - rekla je Andrea i nastavila: "Odmah smo jako kliknuli i sada smo u vezi, zajedno živimo. On zna sve o mom životu i voli me takvu kakva jesam."

"Misteriozni" muškarac je 51-godišnji Halvor Langslet, kog je upoznala na jednom takmičenju u bodibildingu u Norveškoj 2015. godine, prenosi Jutarnji.hr.

- Odlučili smo da imamo otvorenu vezu dok se još bolje upoznajemo. Ne zato da bih ja mogla da budem s drugima. On je otvoren za sve i pristaje na sve što bih ja želela da istražim, ako on to zna i može - ispričala je.

Dodala je i da je neko vreme izbegavala ozbiljne veze i umesto toga se fokusirala na lični rast i razvoj. Sanšajn, koja radi kao lajfkouč i fitnes influenserka rekla je da se za sada sa svojim partnerom dobro slaže.

- Nije još bilo neke žestoke ljubomore ili ozbiljnijih svađa. Samo nekoliko različitih gledišta i to je to. Ali i teški periodi su deo procesa. Kada delite isto domaćinstvo svakoga dana naići ćete i na neke izazove. Međutim, dovoljno smo zreli da možemo da komuniciramo s poštovanjem i oboje želimo iste stvari. Imamo mnogo toga zajedničkog pa to olakšava stvari. U budućnosti želimo zajedno da rastemo, budemo srećni i ispunjeni ljubavlju, onoliko koliko i zaslužujemo", zadovoljno zaključuje.

Andrea inače ima dvoje odrasle dece i jednog unuka od 9 godina. Tvrdi da je dečak jako stidljiv kad treba da priča o svojoj baki, ali zato su ostali članovi porodice "ponosni što imaju tako fit mamu i baku", piše britanski Mirror.

Autor: Nikola Žugić