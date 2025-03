KRISTINA RIČI DOBILA ZEVZDU NA STAZI SLAVNIH! Sreda iz Porodice Adams održala EMOTIVAN govor u Holivudu! (FOTO)

Glumica Kristina Riči (45), koju publika dobro pamti po ulozi Srede iz "Porodice Adams", dobila je svoju zvezdu na holivudskoj stazi slavnih, čime je obeležena njena dugogodišnja i uspešna karijera.

Ceremonija je održana juče u Los Anđelesu, a uz Kristinu Riči bili su njen suprug Mark Hampton i njihovo dvoje dece - trogodišnja ćerkica Kleopatra i 10-godišnji sin Fredi. Kristina Riči je zablistala u elegantnoj crnoj haljini i ponosno pozirala kraj svoje zvezde, a potom je održala emotivan govor.

Ona se zahvalila svojoj porodici i istakla koliko joj znače njihova podrška i ljubav.

- Želim da se zahvalim svojoj porodici. Mark, ti si najbrižniji suprug. Fredi, ti si mi od dana kad si se rodio doneo toliko ljubavi i ponovno me povezao s umetnošću, strašću i ambicijom. A ti, Kleo, moja predivna devojčice, toliko te volim i nadahnjuje me tvoja snaga, hrabrost i energija. Stvarno si neverovatno živahna - rekla je glumica.

Kristina Riči, poznata po tumačenju neobičnih likova s mračnom stranom, svoju glumačku karijeru započela je s devet godina u filmu "Mermaids" (1990), gde je glumila uz Šer i Vinonu Rajder.

Godinu dana kasnije proslavila se ulogom Srede Adams u filmu "The Addams Family" (1991), koju je ponovila u nastavku "Addams Family Values" (1993). Ove uloge učinile su je prepoznatljivom u Holivudu.

U njenoj filmskoj biografiji su i "Casper" (1995), "Now and Then" (1995) i "The Ice Storm" (1997). Za ulogu u filmu "The Opposite of Sex" (1998) nominovana je za Zlatni globus. Pojavila se i u filmovima poput "Sleepy Hollow" (1999) s Džonijem Depom, "Monster" (2003) i "Black Snake Moan" (2006). Takođe je pozajmila glas u animiranim filmovima i videoigrama.

Autor: Nikola Žugić