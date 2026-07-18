OD POGLEDA NA LUKS KUĆU GOCE LAZAREVIĆ ZASTAJE DAH: Važi za jednu od najskupljih na estradi, a kod pevačice u domu vlada red, rad i disciplina (FOTO)

Ekipa ''Paparaco lova'' zabeležila kadrove luks doma poznate pevačice.

Pevačica Goca Lazarević poseduje jednu od najskupljih kuća na estradi. Njena vila se nalazi na Bežanijskoj kosi.

Unutrašnjost Gocine dvospratna kuće opremljen je stilskim nameštajem i suvenirima, a kako je pevačica istakla, sve mora da joj bude pod konac.

- Kod mene je red, rad i disciplina i naravno red smeha - navela je pevačica jednom prilikom i otkrila da je njena kuća zapravo njena oaza mira, a sve je dekorisala i opremila sama.

Kako je jednom prilikom otkrila, većinu vremena provodi u trpezariji koju je opremila sa mnogo ljubavi. Elementi od punog drveta, svuda su zlatni detalji, uramljene skupocene slike na zidovima, vitrine sa posuđem i suvenirima koje je godinama donosila iz inostranstva.

Cvetni aranžmani su neizostavni detalj svake prostorije, a malo ko zna da ih pevačica sama uzgaja u svojoj bašti. U vili se nalazi i nekoliko spavaćih soba i kupatila.

Pevačica uhvaćena u GSP

Pevačica Goca Lazarević (71) ima jedan od najvećih hitova u karijeri i poseduje jednu od najskupljih kuća na estradi, ali živi kao i sav običan svet. Naime, pevačicu je ekipa Telegrafa usred dana uhvatila u javnom prevozu u Beogradu, koji očigledno koristi.

Pevačica je jednom prilikom pomenula i privatnost i istakla da smatra da su ona i njene kolege "najsiromašniji".

- Koliko god neke kolege bile popularne, meni je žao što oni ne mogu da prošetaju normalno ulicom, da odu do pijace ili prodavnice ili da rade što radi običan svet. Verujte mi da sam ja ovde, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih.

- Nisam siromašna, nisam sirotinja, ali smo mi izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo doterani i nasmejani kao svuda u svetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svetu, i lepih i manje lepih trenutaka - izjavila je ona za "Kurir stars".

Autor: M.K.