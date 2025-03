Pevač čuvene grupe iznenada umro: Proslavili ga veliki hitovi, fanovi u šoku

Muzička ikona osamdesetih, pevač Stedman Pirson, poznat kao član britanske pop i R&B grupe Five Star, preminuo je u 60. godini. Stedman je bio najstariji od petoro braće i sestara koji su, pod vođstvom svog oca Bastera Pearsona, formirali muzičku grupu s ciljem da postanu jednako uspešni kao "Jackson 5".

Rođen s talentom za ples i modu, Stedman je pre svoje muzičke karijere studirao ove discipline na koledžu. Godine 1983, sa samo 19 godina, pridružio se sestrama i bratu kako bi osnovali Five Star. Grupa je ubrzo postala popularna zahvaljujući hitovima kao što su "System Addict", "Can't Wait Another Minute" i "Rain or Shine". Njihov uspeh bio je krunisan 1987. godine kada su osvojili Brit nagradu za najbolju britansku grupu.

Stedman nije bio samo pevač, već je svoj smisao za modu pretočio u kreiranje prepoznatljivih kostima grupe. Glamurozan izgled, usklađeni scenski nastupi i sinhronizovane plesne koreografije često su ih dovodili u poređenje sa "Jackson 5".

RIP Stedman Pearson from Five Star ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/IJq6p6MyPR — Lorraine King (@lorrainemking) 12. март 2025.

Vest o njegovoj smrti izazvala je veliki broj reakcija prijatelja i obožavalaca. Jedan od njih je napisao: "Tako tužno čuti da je preminuo divni Stedman Pirson. Bio je uvek ljubazan i prefinjen. Još uvek imam bočicu parfema koju mi je poklonio. Počivaj u miru, Stedmane."

Five Star su ušli u istoriju kao najmlađa grupa koja je osvojila britanske top liste, a takođe su postali i prva crnačka grupa koja je dospela na sam vrh britanskih muzičkih lestvica. Grupa se zvanično razišla 1995. godine, ali su se povremeno okupljali, poslednji put 2012. godine.

Nakon raspada grupe, Stedman je okušao sreću u različitim poslovima, od vođenja servisa za iznajmljivanje limuzina do podučavanja plesa. Takođe, učestvovao je u televizijskim emisijama, poput "All Star Talent Show" 2006. godine, gde je osvojio treće mesto, kao i "Celebrity Scissorhands" 2008. godine.

Autor: Nikola Žugić