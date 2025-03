U novoj epizodi podkasta "Na liniji života" portala Pink.rs, voditelj Nemanje Vujičića ugostio je pevača Slobu Radanovića.

Tokom emisije je Sloba govorio o smrti svog oca koji mu je bio najveća podrška u životu:

- Molio sam Boga da se ne desi za praznike, ali se desilo tada i sa razlogom. Moj otac je bio pozitivan čovek, i uvek mi je govorio da guram. Najteže mi je bilo kada sam saznao da je bolestan, kada saznaš to krene da se ruši sve u životu. Mi smo ga vodili na magnetnu, i meni je tada dečko koji radi tamo rekao da nije dobro. Sećam se kada smo seli u kola da idemo kući, a mene su zvali tada i rekli mi da moj otac ima metastaze na mozgu. Ja sam tada bio najsnažniji, nisam stao da on to ne primeti to, a ja sam tiho pričao sa lekarima, da on ne bi čuo, u meni se sve ruši. PRvo sam rekao bratu i sestri, pa smo rekli posle par dana mami. - govorio je Sloba pa je dodao:

- Ja sam išao svuda da pokušam da mu nađem lek, lekari su mi rekli da nema svrhe da ide na hemoterapije, svuda je on imao metastaze, ja sam se molio Bogu da se ne muči, i do poslednjeg dana nije znao od čega boluje.

- Najviše mi je krivo što nije dočekao unuče od mene. To mi najteže pada - rekao je Sloba.

