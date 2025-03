Dizni gubi 330 miliona zbog nove Snežane i njenih dlakavih leđa: Pogledajte kako stvarno izgleda u haljini

Zvezda Diznijeve predstojećeg kontroverznog filma "Snežana", nova verzija crtanog "Snežana i sedam patuljaka" Rejčel Zegler na meti je prozivki zbog, po mišljenu publike previše "prirodnog" izgled.

Rejčel Zegler je na promiciji novog filma i crvenom tepihu u poslednje vreme uglavnom nosi haljine sa otvorenim leđima, a na meti udara se našla zbog dlakavih leđa.

Sve je počelo kada je na jednom "x" nalogu objavljene dve slike Rejčel, i naslovio post, "To je razlog zašto Dizni će izgubiti $ 300MM ..."

Druga osoba je na "x" napisala, "Rejčel Zegler je bačena kao pogrešna princeza. ' Rapunzel, Rapunzel, spusti kosu preko leđa!'"

Dok su je jedni napadali, drugi su pak pisali da misle da je jedna fotografija sa crvenog tepiha ipak fejk:

"Mislio sam da je ovo lažno, i iako je možda preterano, Rejčel Zegler ima odvratna dlakava leđa. Kakva je ona užasna mala zver"...

no i think hair is natural and cool!!!!!!!! ❤️