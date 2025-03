Džoni Dep dobio ponudu koja se ne odbija: Od neverovatne svote novca koja mu je pružena da se vrati piratima padaju vilice, a stiglo je i izvinjenje

Nedavno su se pojavili izveštaji da je "Dizni" ponudio Džoniju Depu ogroman honorar od 301 milion dolara kako bi se vratio u franšizu "Pirati sa Kariba".

Ponuda koja je poslata Džoniju je navodno došla uz izvinjenje, koje je poslato odmah nakon što je Džoni pobedio u tužbi za klevetu protiv Amber Herd, koja ga je optužila za nasilje u porodici.

Džoni Dep je kroz svoju karijeru igrao mnoge nezaboravne likove, ali Kapetan Džek Sperou ostaje njegov najpoznatiji i najvoljeniji. Ulogu je prvi put odigrao 2003. godine u filmu "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl", i od tada je postao ikona filma.

Njegov šarm, humor i specifičan stil igre učinili su Džeka Speroua jednim od najprepoznatljivijih likova u istoriji holivudske kinematografije. Zbog toga je fanovima širom sveta bilo jasno da će biti razočarani ako on ne bude deo budućih nastavaka.

Iako su ranije postojala demantovanja o njegovom povratku u šesti deo franšize "Pirati sa Kariba", najnoviji izveštaji sugerišu da bi ponuda koju je Džoni dobio mogla biti stvarna.

"Dizni" još uvek nije potvrdio ove vesti, ali se fanovi širom sveta nadaju da će se njihov omiljeni junak vratiti na velike i male ekrane.

Autor: Nikola Žugić