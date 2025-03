Ko je uhodio Džina Hekmana?! Otkriveni novi detalji, evo šta se dešavalo slavnom glumcu pre nego što je pronađen mrtav

Svet je još potrešen zbog veoma šokantne smrti glumca Džina Hekmana i njegove supruge Betsi Arakave. Iako je Džin bio u poznim godinama, ceo splet okolnosti oko ovog tragičnog događaja veoma je potresan.

Svakodnevno isplivavaju novi detalji, a sada se oglasio i Betsin frizer koji je otkrio veoma uznemirujuće stvari.

Kristofer je u svom iskazu policiji rekao da su bili zabrinuti. U novim snimcima, do kojih je došao Fox, on je sledeće ispričao policiji:

- Spomenula mi je da je jedan čovek bio parkiran ispred njihove kapije i pratio ih. U dve odvojene prilike. Jednom kada su otišli u White Rock. Otišli su i tamo ručali, a tip ih je pratio s parkinga [izvan njihove zatvorene zajednice], išao je za njima sve do White Rocka - rekao je on.

Betsi je navodno podelila svoje iznenađenje kako obezbeđenje nije znalo kako je taj nepoznati muškarac došao do njihove zatvorene zajednice u koju mogu ući samo stanovnici i njihovi najavljeni posetioci.

- Kad smo krenuli, primetila sam da nas je ovaj automobil pratio od rezidencije do White Rocka - navodno je Beti povjerila svom frizeru.

Prema Kristoferovoj izjavi, Betsy mu je rekla da čovek ima mapu punu Džinovih fotografija i želio je da mu ih glumac potpiše. Međutim, ona mu je prišla i rekla mu da mora imati više poštovanja i zamolila je da ih pusti na miru.

Navodno se taj muškarac vratio drugi dan i pratio ih negdje drugde. Otišao je u restoran u kojem su bili i rekla je kako im je ponudio bocu vina, ali oni su odbili. Kristofer je rekao: "Rekao sam, 'O moj Bože, Beti, to je ludo. Nisi trebala prići ovoj osobi. Ovo me čini nervoznim.' Znao je koji automobil voze i kuda se kreću. To je strašno."

Policija veruje da je Džin preminuo oko 18. februara i da je uzrok smrti zastoj srca te su dodali kako je značajan faktor bio i uznapredovao stadijum Alchajmera. Kancelarija medicinskog istražitelja Novog Meksika rekao je da je Beti umrla 7 dana ranije od hantavirusnog sindroma – teške respiratorne bolesti koja je uzrokovana kontaktom sa zaraženim glodarima.

