MEGAN FOKS (38) SE PORODILA: Jedna od najlepših žena sveta dobila prvo dete sa poznatim pevačem, odmah objavila snimak BEBE (VIDEO)

Lepe vesti podelili su na društvenim mrežama i otkrili da je porodica na okupu.

Jedna od najlepših glumica sveta Megan Foks porodila se i lepe vesti podelio je muzičar, otac bebe sa svojim fanovima. Objava je usledila na intagramu profilu Mašin Gan Kelija te mnogima nije jasno da li su se bivši partneri pomirili ili su zakopali ratne sekire zbog prinove.

Rođenje bebe dolazi nekoliko sati nakon što je otac deteta dospeo dospela na naslovne strane kada je glumičin bivši muž, Brajan Ostin Grin, podelio navodne poruke od njega. "Prestanite da pitate kada će se naše dete roditi.", glasila je jedna poruka od Mašina Gana Kelija. „Prestani zvati TMZ i fokusiraj se na to izvinjenje koje mi duguješ što sam javno govorio u moje ime. (Us Veekli se obratio Kelijevom predstavniku u to vreme.)

Kao što je poznato, Megan Foks i Mašin Gan Keli upoznali su se na snimanju filma "Midnight in the Switchgrass" 2020. godine i nedugo nakon toga započeli vezu.

Dve godine kasnije su se verili, a onda su u novembru 2024, dok su bili na odmoru u Koloradu, raskinuli. Foks je u pevačevom telefonu pronašla nešto zbog čega je ranije otišla s putovanja.

Glumica je uvek imala problema s poverenjem u muzičara zbog njegovog ponašanja u prošlosti, ali je bila spremna da zaboravi na to za dobrobit njihove porodice. Samo dve nedelje pre raskida objavili su da čekaju dete.Inače, Megan Foks s bivšim suprugom, glumcem Brajanom Ostinom Grinom, ima troje dece - Nou (12), Bodija (10) i Džornija (8).

