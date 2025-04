Vilijam Levi, latino glumac koji je svojevremno oborio sa nogu Srpkinje u telenovelama: "Napušteni anđeo", "Oluja", "Magična privlačnost", napravio je pometnju na ulicama Floride! Naime, dok je sedeo sa društvom i ispijao piće, došlo je do incidente, međutim, nije ovaj čuveni zavodnih pokrenuo sukob, već njegov prijatelj. Ipak, Vilijam je završio sa lisicama na rukama u pritvoru.

Uhapšen je na Floridi u ponedeljak zbog ometanja javnog reda i mira u pijanom stanju, izazivanja nereda i neovlašćenog boravka na tuđem posedu. Kako navode tamošnji mediji, Vilijam je sve do pre nekoliko sati bio iza rešetaka u Glavnom zatvoru okruga Brauard i sudija mu je tokom saslušanja odredio kauciju od 500 dolara.

Nakon plaćene kaucije je pušten, a čim je kročio napolje, sačekalo ga je mnošto novinara. Pojavio se vrlo lepo raspoložen, čak se i našalio sa pripadnicima sedme sile, glumeći kako želi da pobegne.

- Ništa se posebno nije desilo. Bila je jedna malo neprijatna situacija. Sedeo sam sa još jednim prijateljem iz ekpipe, popili smo koje piće, kao i obično. U momentu on je ušao u rasparavu da drugom osobom, i ja sam se umešao, hteo sam da sprečim da situacija eskalira. I na kraju, onaj kome su stavljene lisice, bio sam ja. Ne znam da li sam postupio dobro, ali stekao sam nova prijateljstva - rekao je kroz osmeh Vilijam nakon izlaska iz pritvora, demantujući da nije tačno da nije hteo da plati račun.

Levi i pre 15 godina imao problema sa zakonom

Još 2010. godine, Vilijam Levi je optužen za seksualni napad na 17-godišnju devojku, ali je Kancelarija okružnog tužioca u Los Anđelesu odbila da podigne optužnicu zbog nedostatka dokaza.

Buran život latino zavodnika

Iako gazi petu deceniju, mami uzdahe pripadnica lepšeg pola gde god da se pojavi! Zgodiniji je nego ikada, svaki mišić je redovnim treningom doveo do savršenstva, a njegov harizmatični osmeh je i dalje omiljen ženama.

Sa samo 20 godina se preselo sa porodicom u Majami, želeći da ostvari svoje snove. Bavio se bejzbolom, a ljubav prema tom sportu je preneo i na sina. U početku je radio i kao model, učio je glumu, a ulazak u rijaliti program mu je promenio život iz korena. Osim što tu dobija brojne poslovne šanse, upoznaje i Elizabet, takođe danas poznatu glumicu u voditeljku, u koju se zaljubio na prvi pogled još kao mladić. Nikada nisu zvanično stali pred oltar, dugo godina su važili za omiljeni par, međutim, Vilijamova neverstva su ipak stala na put toj ljubavi. Uprkos Elizabetinim pokušajima da održi porodicu na okupu, Levi je uspeo da pređe sve granice njene tolerancije. Iako više nisu zajedno, danas su u odličnim odnosima i zajedno brinu o sinu u ćerci.

Kubanski Bred Pit, kako su ga mnogi prozvali, postao je omiljeni lik u meksičkim sapunicama, nizao je neverovatne uspehe, a onda je preseko i rešio da okuša sreću u Holivudu. Mada je i tamo ostvario glavne uloge u filmovima "Zavisna", "Klub samohranih majki", " Pritajeno zlo: Konačno poglavlje", "Ljubav Južne Plaže", "Promena srca", ipak nije uspeo da nadmaši dostignuća i ogromnu popularnos koju su mu donele serije, pa im se vratio i opet zabeležio nevereovatan rast popularnosti.

Afere sa čuvenim glumicama

A njegovom seksipilnom izgledu mnoge dame nisu uspjele odoleti. Dugo je to trpela i njegova bivša supruga Elizabeth Gutieres . Što se tiče njegovih brojnih afera poznato je da je suprugu, među ostalima, prevario i s nekim kolegicama. Jedna od njih je Himena Navarte, s kojom je igrao u telenoveli "Oluja", o čemu je ona sama progovorila, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Zatim je tu i glumica Žaklin Brakamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje, a i ona je takođe o svemu javno progovorila, i to u svom romanu. Priznala je da je vezu s Vilijamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dete. On je sve demantovao, ali malo ko je poverovao u njegovu priču.

Konačan raskid za suprugom

U januaru 2022. par je konačno priznao da se razilaze, što su saopštili zajednički:

- Želimo da vas obavestimo da smo odlučili da prekinemo našu vezu, ali ćemo i dalje biti divna porodica kakva jesmo i najbolji roditelji našoj deci - bilo je saopštenje poznatog para.

Autor: Nikola Žugić