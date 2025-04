I KRV JE PALA: Kloi Kardšijan konačno priznala šta se desio kad je saznala da je Lamar vara!

U braku su bili od 2009. do 2016. godine

Kloi Kardašijan otvorila je dušu tokom gostovanja u jednom podkastu pa ispričala šta se sve desilo pošto je jednom prilikom saznala „da je tadašnji suprug Lamar Odom vara u motelu u Los Anđelesu". U braku su, podsetimo, zvanično bili od 2009. do 2016. Godine 2013, međutim, prestali su da žive zajedno.

- Dok smo bili u braku on je otišao do tog nekog motela s nepoznatom devojkom, ja sam to saznala... - počela je u „Call her daddy" Kloi objašnjavajući kako je informaciju dobila „kopajući" po društvenim mrežama „sa, tada, 26 godina".

Bilo joj je, takođe, neverovatno tada kako „on ne zna da ga je lako spaziti, kao poznat košarkaš".

- Pokucala sam im na vrata, a oni su još i otvorili, iz nekog razloga. I, tada sam potpuno pukla. Poludela sam - priznala je Kardašijanova, koja je dan kasnije trebalo da ode na rođendan sestričini Penelopi.

- Ovuda (po rukama od okršaja, aludirala je) mi je sve bilo krvavo, odvratno, pa sam vezala bandane... Jeste da sam, eto, pogodila temu (žurke), ali ponašala sam se kao da se ništa nije desilo. Mislim da čak ništa akonto (drame) nisam ni spomenula - vraćala je film Kardašijanova, dok njen ondašnju „muž nikako nije mogao da shvati kako ga je provalila".

Autor: A. Nikolić