Mlada muzička zvezda poznata je kao neko ko malo govori o svom privatnom, a posebno ljubavnom životu, međutim sada je za Pink.rs u Vaskršnjem intervjuu progovorila o venčanju sa svojim partnerom, ali i prazniku koji proslavlja uvek sa najbližima.

Jedna od najpopularnijih muzičkih zvezda mlađe generacije na našim prostorima Tea Tairović u specijalnom, Vaskršnjem intervjuu za Pink.rs otkrila je kako uspeva da uskladi praznike sa mnogobrojnim nastupima, te je progovorila o pripremama za venčanje sa njenim dugogodišnjim partnerom Ivanom.

Serija sjajnih koncerata, nastupa po inostranstvu, neverovatno posećen nastup u Dubaiju, kako se osećaš?

- Kada je rezultat višegodišnjeg rada pred vama kako da ne budete zadovoljni! I zahvalni. Posebno publici na svemu i bezrezervnoj podršci. Nedavno sam se vratila iz Dubaia u kojem sam bila prvi put i zaista nosim prelepe utiske! Nastup je bio sjajan, a možete da pretpostavite koja pesma je dominirala te večeri! Slobodno vreme sam iskoristila za šoping, obilazak kao i odmor na plaži.

Znamo da se spremaš za koncert u Zagrebu, a da li imaš vremena za mali odmor oko praznika?

- Koncert u Zagrebačkoj areni me posebno raduje i sa svojim timom se uveliko spremam. Biće dosta iznenađenja koja ne želim da otkrivam, a plan mi je da tamošnjoj publici premijerno otpevam i neke nove pesme na kojima sam proteklih nekoliko meseci pažljivo radila. Očekujem dobru energiju, ma pokidaćemo svi zajedno, znam, verujem! Uvek nađem vremena i za odmor, moram, jer jako su naporna stalna putovanja. Iz aviona u avion, iz hotela u hotel, ali ne žalim se!

Kako ćeš proslaviti Vaskrs i da li si ti zadužena za tepezu ili neko drugi?

- Proslaviću kao i svake godine u društvu najmilijih. Trudim se da sve naše praznike provedem sa porodicom u kućnoj atmosferi! Tata je taj koji se uvek poštara za trpezu i to prepuštam njemu! A ko će ove godine odneti pobedu u kucanju jajima, videćemo! (smeh)

Koliko se razlikuje tvoja proslava Vaskrsa sada i u detinjstvu?

- Sve je drugačije kada ste dete i kada ste zrela, odrasla osoba. U detinjstvu je nekako sve milije, lepše, draže. Valjda ste bezbrizni, niste još uvek deo drugačijeg sveta, sveta odraslih gde ima i loših i dobrih stvari. Mene vezu samo divne uspomene na detinjstvo, posebno na praznike! Mada, i danas kao devojka, zrela žena trudim se da makar u tim danima budem jedno veliko dete!

Koji običaj uvek ispoštuješ za Vaskrs, i šta je ono čemu se uvek raduješ?

- Ujutru čim ustanem kucamo se jajima! Pa to je opšti smeh, protkan pesmom, salama, sećanjima na prošle dane, priče i dogodovštine! Raduje me generalno svo to šarenilo, razdraganost koju nosi Vaskrs kao najradosniji hrišćanski praznik! Radije me naravno i bogata trpeza, pa može da padne i neki slatkiš!

Prethodnih dana u medijima je odjeknula vest da se udaješ, iako svoj privatni život kriješ od javnosti. Kako se osećaš i kako teku pripreme?

- Ja retko govorim o svom privatnom životu, ali neke stvari očigledno ne mogu da se sakriju. A kada su one lepe - možda ih i ne treba kriti (smeh)! Najvažnije je da se ja osećam prelepo, ispunjeno i srećno! Neka tako i ostane i ja sam u tom slučaju jedna kompletna i ostvarena osoba u svakom smislu!

Ispred portala Pink.rs, želim da ti čestitam Vaskrs, da budeš zdrava i vesela i da nastaviš da dominiraš na sceni!

- I ja svim čitaocima portala Pink.rs i gledaocima televizije Pink, kao i vama želim srećan Vaskrs! Da ga provedete na najlepši i najradosniji način u krugu svojih porodica! I ne zaboravite, zdravlje, ljubav i sreća su najvažniji, posebno kada imate tu sreću da ste okruženi onima koje volite i koji vas vole.

Autor: Nemanja Brajović