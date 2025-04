Iskrenija nego ikad!

Jovana Jeremić, voditeljka najgledanijeg jutarnjeg programa na ovim prostorima – „Novo jutro“, u uskršnjem intervjuu za portal Pink.rs otkrila je kako proslavlja najradosniji hrišćanski praznik. Osim što je podelila detalje o prazničnoj atmosferi i porodičnim običajima koji joj posebno znače, Jovana je iskoristila priliku da se osvrne i na svoju karijeru, koja beleži konstantan uspon. Ističe da je ponosna na sve što je do sada postigla, ali i da ne planira da stane – pred njom su novi projekti i izazovi koji će, kako kaže, dodatno potvrditi njen profesionalni uspeh.

S obzirom na to da ne praktikuješ da farbaš jaja, ko je u tvojoj porodici zadužen za to?

- To je radila moja snaja i naša Goca. Njih dve to fenomenalno rade. Vesna je u mojoj porodici, a Goca kod Dragana.

Kako su izgčedali uskršnji praznik u tvom domu, tokom odrastanja?

- Veoma tradicionalno. Znam da ljudi ne mogu da povežu taj deo sa mnom, odnosno da sam veoma tradicionalnih shvatanja, kad je reč o mom privatnom životu. Zbog nekog mog izgleda, teško je ljudima da to uvide. Veoma poštujem tradiciju. Moj otac je bio vlasnik restorana, mama je bila gazdarica, te su naše radnice sve obavljale oko spremanja Uskrsa. Jaja su se kuvala u lukovini, nisu se koristile farbe, koje su pune otrova. Reporter ''Novoj jutra'', Milan Raonić je izveštavao o tome, koliko su te farbe zapravo štetne. Stave se jaja u lukovinu, stavi se sličica i onda se pretrlja uljem. To su sve lepi momenti, kojih se rado sećam.

Šta gledaoci ''Novoj jutra'' mogu da očekuju od tebe u usršnjem izdanju?

- Političke teme, mislim da je sad to najadekvatnije. Trenutno ja nisam za muziku, a smatram da ni situacija u državi nije za to. Svedoci smo pokušavanja obojene revolucije, te je jasno da je muzika negde u drugom planu. Ja sam neko ko svoju emisiju obrađuje po svom nahođenju. Ovog Uskrsa se na drugi način radujem jer sam teškim radom došla do čistog puta, do zvezda nisam još uvek.

Koliko je ova godina bila važna u tvom životu?

- Od mog rođendana, jedna od težih godina. Ovo je godina zavrtšetaka, ali ne želim da patim, već da se radujem. Sve stvari koje nisu bile kvalitetne će dobiti epilog ove godine. Radost života treba da postoji, čak i kada se dešavaju najgore stvari. Ovo je godina mog rasta, mudrosti i strpkjivosti. Ja nisam bila stpljiva, a sada sam veoma svesna koliko je važno da to bude. Do sada, sve su se stvari odvojale van moje moći, lekciju sam naučila, ali treba još nekoliko meseci. Bitno je da zadržim radost, od jeseni, očekujem neku drugu klipu. Upravo , kod voditelja Nemanje Vujićića u emisiji Nemanje Vujičića u emisiji ''Na liniji života sa Nemanjom Vujičićem'', koja se emituje u ponedeljak, ljudi će imati priliku da čuju moj najiskreniji intervju do sada.

Autor: S.Z.