Merilin Monro se celi život plašila da će 'naslediti' neku od mentalnih bolesti koje su generacijama bile prisutne u njenoj porodici.

Njen deda Otis Elmer Monro bio je institucionalizovan u državnoj bolnici Paton u okrugu San Bernardino 1908. godine. Imao je uznapredovali, neizlečivi slučaj neurosiflisa i bio je poluparalizovan zbog pareze. Bio je alkoholičar, koji je bio mentalno bolestan u vreme smrti 22. jula 1909. godine.

Gledis Perl Monro, majka glumice Merilin Monro, poznate i kao Gledis Perl Monro Bejker Mortensen Elej, rođena je u Meksiku 1902. Prvi put se udala sa 14 godina za Džaspera Njutona Bejkera. Imali su dvoje dece, uključujući književnicu Beris Bej Mirakl. Na kraju braka Džesper i deca vratili su se u rodni Kentaki bez Bejkerovog znanja. Potom se preselila u Holivud, gde je postala filmska montažerka u rastućoj filmskoj industriji. Tamo je upoznala Martina Edvarda Mortensena sa kojim je imala kratak brak koji se završio razvodom. Nakon toga je imala vezu sa Čarlsom Stenlijem Gifordom dok je on bio odvojen od supruge.

Zatrudnela je sa svojim trećim detetom, Normom Džin Mortenson (koja se takođe zvala Norma Džin Bejker i kasnije Merilin Monro). Pokušala je da se brine o svojoj ćerki ali nažalost, to nije potrajalo, jer je Gledis imala nervni slom i bila institucionalizovana zbog paranoje i šizofrenije. Od 1934. do 1960.-ih Gledis je većinu vremena provodila u psihijatrijskim ustanovama. Ipak, to je nije sprečilo da ponekad izađe iz bolnice i vrati se životima svoje porodice, ponekad bez upozorenja. Čak je i njena najstarija ćerka Berns napisala u "Mojoj sestri Merilin", "Gledis Monro Bejker nestaje jednako misteriozno kao što se i pojavila u životima svoje porodice."

Kad je Bernis imala 19 godina majka joj je poslala pismo u kojem joj je otkrila da ima mlađu sestru Normu Džin. Taj trenutak bio je preokret u životu sestara, koje su se nedugo potom prvi put upoznale. Kada je Merilin postala poznata, njena potraga za identitetom postala je ključni deo njenog života. Odrasla je bez prisustva svog oca, pa je jednog dana, kada je postala slavna, potražila Čarlsa Stenlija Giforda i pokušala da mu kaže ko je. "Oženjen sam i imam porodicu. Nemam šta da ti kažem. Pozovi mog advokata." Kratak odgovor bio je još jedan udarac za Merilin, koja je ceo život tragala za ljubavlju i prihvatanjem, ali to nikada nije pronašla u svom ocu.

Nakon njene tragične smrti 1962. godine, njena porodica je dobila iznenađenje u obliku njenog povereničkog fonda. Merilin je ostavila 100.000 dolara u formi fonda, od kojeg je njena majka Gledis primala 5000 dolara godišnje, dok je njena sestra Bernis dobila 10.000 dolara. Ovaj gest je odražavala Merilinu želju da se pobrine za svoju porodicu i osigura joj finansijsku sigurnost. Gledis je, uprkos svim pokušajima da izgradi stabilan život, veliki deo svog života provela u psihijatrijskim ustanovama. Od 1934. do 1967. godine, bila je smeštena u različitim ustanovama. Nakon toga, živela je sa Bernis, a kasnije se preselila u dom za penzinere u kojem je preminula 11. marta 1984. godine.

Iako su porodične tajne dugo bile skivene, 2022. godine DNK testiranje na pramenu kose Merilin Monro i bris iz obraza jednog od Čarlesovih praunuka potvrdili su da je Čarls Stenli Giford zaista bio njen otac.

Autor: Nikola Žugić