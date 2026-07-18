Harala je devedesetih, a evo šta danas radi pevačica Gala: Njene pesme i danas svi pevamo, zbog ovoga se povukla sa scene

Mnoge zvezde devedesetih više nisu na muzičkoj sceni, te se o njihovim životima veoma malo zna, a to je slučaj i sa pevačicom Vesnom Galiot Galom.

Vesna je tih godina harala muzičkom scenom, i dok su joj mnogi predviđali veoma uspešnu karijeru, ona je u jednom trenutku odlučila da se povuče sa estrade.

Pevačica je poznata po hitovima: "Izaberi", "Hajde budi sam", "Vrati se" i mnogim drugim, a 2005. godine se povlači sa javne scene. Ona je rekla da je došlo do zasićenja u muzici. Vesna živi i radi u Beogradu kao uspešan radnik u oblasti informacione tehnologije, a muzikom se za sad bavi isključivo iz hobija.

Ona je svojevremeno otkrila da bi volela da se vrati na scenu, ali se to ipak nije dogodilo.

- Planirala sam u nekim trenucima da se vratim, tražila sam nov pravac, pronašla sam ga... Ali mi se i dalje nije dopadala atmosfera koja vlada na estradi – reka je Gala.

Takođe, Gala je otkrila zbog čega je nestala iz javnog života.

- Onog trenutka kad je kod mene došlo do prezasićenja, kad je gaženje đonom postalo dominantno u odnosu na kvalitet kao prioritet, ja sam se povukla, pronašla nov smisao u životu i bavim se poslom u oblasti informacione tehnologije - pričala je ona i dodala:

- Nisam se družila sa kolegama, imala sam svoj privatan krug prijatelja, a mi smo se između sebe poštovali, tako da se i danas ne družim sa kolegama iz devedesetih, ali se svaki put kad se sretnemo nasmejemo, prepričavamo nekadašnje doživljaje i redovno upoređujemo tadašnju sa današnjom muzikom.

Autor: N.B.