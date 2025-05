Met Gala je tradicionalno događaj na kojem se pomeraju granice mode, a zvezde se pojavljuju u najmodernijim izdanjima. Međutim, 2025. godina bila je razočaravajuća, jer nije uspela da ponudi zvezdanu energiju i glamur prethodnih događaja.

Spektakularni stajlinzi iz prošlih godina su izostali, a takođe su izostale i neke od najvećih zvezda uključujući Blejk Lajvli, Tejlor Svift, Lejdi Gagu, Dženifer Lopez, Arijanu Grande i Kejti Peri, dok su vrata Naomi Kembl bila zatvorena.

U prethodnim godinama, slavne ličnosti su se trudile da interpretiraju temu na kreativan način, ali ovogodišnja tema "Superfine: Tailoring Black Style" pružila je priliku za stajlinge koji će pomeriti granice.

Umesto toga, crveni tepih je bio preplavljen poznatim ličnostima u dosadnim izdanjima, jer su se mnogi odlučili za siguran izbor i uklopili se u more sivih i crnih kombinacija – osim nekoliko pojedinaca koji su ipak uspeli da donesu glamur na najvažniju modnu noć.

Zendaja, Kim Kardašijan, Majli Sajrus i Džidži Hadid su ipak bile u besprekornim izdanjima i uspele da donesu potrebnu dozu glamura.

Zendaja (28) bila je u belom odelu i šeširu, pozirajući na crvenom tepihu u kreaciji Luja Vitona.

Nakon male nezgode na crvenom tepihu, Kim Kardašijan (44) oduševila je u Chrome Hearts crnom korzetu od zmijske kože sa odgovarajućom uskom suknjom, pokazujući svoj bujni dekolte.

Majli Sajrus (32) takođe je pratila crnu temu, otkrivajući svoje trbušnjake u crnoj kombinaciji brenda Alaja, noseći loptastu suknju sa i dugi crni top sa teksturom.

Džidži Hadid (30) zablistala je u zlatnoj haljini bez rukava po meri brenda Miu Miu, sa naborima na struku.

Rijana (37) je pokazala svoj trudnički stomak u prugastoj suknji sa prianjajućom sivom majicom, kravatom i skraćenim blejzerom. Pevačica je otkrila svoju treću trudnoću samo nekoliko sati pre Met Gala događaja.

Ovogodišnja tema Met Gale bila je "Superfine: Tailoring Black Style," inspirisana radom Monike Miler, uključujući njenu knjigu "Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity". Tema Met Gale 2025. godine fokusira se na mušku modu, 22 godine nakon teme "Men In Skirts" - koja je bila prva gala koja se bavila isključivo muškom modom.

Na crvenom tepihu, Kaji Džener se pojavila u providnom Ferragamo korsetu sa sivom topom i nisko postavljenom suknjom. Skinula je svileni smeđi šal kako bi otkrila svoj bujni dekolte. Devojka Timotea Šalameta nosila je i providne crne rukavice.

Kendal Džener se pojavila u niskom blejzeru sa suknjom u stilu sirene, dodajući ekstenzije jer su joj kosa trenutno kratka. Manekenka je pozirala sa svojom najboljom prijateljicom Hejli Biber pre nego što su zajedno kročile na stepenice Metropolitskog muzeja umetnosti. Hejli je nosila crnu haljinu sa blejzerom, čarape i platforme, uz dijamantski privezak i dugu opuštenu kosu.

Lana del Rej izgledala je kao klasična filmska zvezda u svom crnom i čokoladnom izdanju, sa velikom mašnom na jednom ramenu. Nikol Kidman nosila je crnu haljinu bez naramenica i leđa, sa dva detalja u obliku mašne na struku i bokovima, uz crne rukavice i dijamantske narukvice i prstenje. Megan Ti Staljon zablistala je u srebrnoj haljini, uz beli krzneni kaput, pokazujući svoju vitku figuru.

Kiki Palmer nosila je belu haljinu sa crnim pantalonama ispod, sa džepovima i detaljima u obliku bisera duž centra suknje i oko vrata. Sindej Sveni nosila je crnu haljinu sa šljokicama, sa velikim izrezom na grudima i srebrnom brošom na dekolteu. Tejana Tejlor napravila je dramatičan dolazak u bordo i crnom odelu sa plaštom, uz perjasti šešir.

Sabrina Karpenter pojavila se bez pantalona u čokoladnom bodiju sa krojenim kratkim sakoom i dugim repom. Madona je zadržala jednostavnost u svilenom odelu boje bisera, beloj bluzici i mašni; stigla je sa svojim partnerom Akimom Morisom, koji je 37 godina mlađi od nje.

Hale Beri izgledala je neverovatno u providnoj crnoj haljini sa panelima, pokazujući svoju vitku figuru ispod. Liza je nosila provokativnu kombinaciju, kombinujući seksi donje rublje sa odgovarajućim blejzerom i čarapama. En Hatavej kombinovala je klasičnu belu košulju sa crno-belim mrežastim maksi suknjom.

Pamela Anderson predstavila je upečatljivu frizuru dok je pozirala na crvenom tepihu sa svojim sinom Brendonom, a Šakira je nosila Barbi ružičastu haljinu sa providnim panelima duž strana svoje voluminiozne suknje.

Autor: N.B.