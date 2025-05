Nemam hrabrosti to da uradim: Đina Džinović objavila snimak u kom je progovorila o svemu, mreže se usijale od komentara (VIDEO)

Đina Džinović, ćerka folk zvezde Harisa Džinovića, i te kako je aktivna na društvenim mrežama, gde broji na hiljade pratilaca.

Na njenom profilu do sada se mogla videti samo skupocena garderoba i torbe koj je fotografisala i snimala i hvalila se luksuzom, ali je sada odlučila da se pozabavi malo dublje društvenim mrežama, te krene da snima vlogove.

- Ovim putem sam htela da vam se zahvalim od srca na divnim komentarima i podršci što se tiče mojih novih vlogova i snimanja gde malo komuniciram sa vama. Ako me pratite malo duže na Instagramu ili TikToku možda ste zapazili da ja nikada ne pričam sa vama, ne snimam nikakve vlogove i to. To je prosto iz razloga što nisam talenat za pričanje sa kamerom, ja to ne umem - rekla je Đina i dodala:

- Razlog što nisam snimala ovakav tip videa ranije, iako ste to godinu dana unazad pa čak i dve tražili to od mene, je prosto što nisam imala hrabrosti. Ne umem, kao što sam rekla, da komuniciram sa kamerom i ne snalazim se prosto sa rečima u momentu - rekla je ona u video obraćanju.

Komentari, naravno nisu izostali, a neki od njih su: "Snimaj kako neguješ kosu", "Pa ti ustari uopšte nisi besna riba", "Daj nam neke predloge za stajlinge", "Predivna si i vaspitana, kakvo pozitivno iznenađenje"...

Autor: N.B.