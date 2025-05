Bila glavna zvezda erotskog trilera, a sada otvara OnlyFans: Slavna glumica ovako planira da zaradi pare

Glumica Dakota Džonson, ćerka slavnog para Melani Grifit i Dona Džonsona, planira da otvori nalog na platformi za odrasle.

Zaradila je bogatstvo na filmovima, uključujući franšizu "Pedeset nijansi sive", ali sada je glumica zainteresovana za pokretanje sopstvenog naloga na platformi OnlyFans.

Priznala je da ju je "zaintrigirala" tvrdnja kolege iz ostavrenja "Materijalista" Pedra Paskala da bi, ukoliko otvori nalog, mogla "samo da mrda nožnim prstom i zarađuje lovu", otkriva RadarOnline.com.

Kada su Džonsonovu pitali za njen savet šta da uradite ako uhvatite svog dečka da gleda OnlyFans modele, glumica je odgovorila: "OnlyFans je mesto gde ljudi idu da gledaju ljude kako rade čudne stvari. Da li su modeli OnlyFans zgodni? Da."

Dakota Johnson reveals that Pedro Pascal told her to open an OnlyFans account:



“[He said] that I could just like wiggle my toe and make money. Should I do that?”



(via https://t.co/FeR4VmDiOD) pic.twitter.com/5fem4aKtWt