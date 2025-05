Eni je spavala sa 583 muškarca za 6 sati pa završila u bolnici: Krvarila sam mnogo nakon ovoga...

Zvezda OnliFans platforme Eni Najt otkrila je kako se njeno telo podnosi to što je spavala sa 583 muškarca za šest sati.

U razgovoru za Us Weekli u kasnim satima utorka, 20. maja, nakon što je postigla svoj cilj u nedelju, 18. maja, Najt (28) je potvrdila da je doživela „krvarenje” što je rezultiralo krvnim testovima i daljim medicinskim testiranjem u danima koji su usledili nakon njenog izazova.

- Ne ide mi baš dobro, krvarila sam mnogo od izazova - rekla je Najt, koja je primetila da pati od endometrioze:

- Definitivno je bilo malo problema tamo dole i dobila sam malu posekotinu.

Najt je dodala da nije sigurna da li je krvarenje rezultat izazova ili njene endometrioze, koju je klinika Mejo definisala kao stanje gde „tkivo koje je slično unutrašnjoj sluznici materice raste izvan nje“.

Najt, podelila je preko svojih Instagram priča šest sati pre nego što je primljena u bolnicu. Objavljujući svoju fotografiju u plavoj bolničkoj haljini, influenserka je svečano zavirila u objektiv svog fotoaparata.

- Pretpostavljam da 583 momka u danu nije toliko dobro za telo - napisala je Najt preko objave na Instagramu.

Digitalna kreatorka reklaje da je uprkos bolu koji je doživljavala odlučna da se uskoro vrati u najboljem stanju. „Definitivno ću preživeti, ali trenutno je prilično bolno i neprijatno“, objasnila je Najt.

U ranijem intervjuu za Us u utorak, Najt je rekla da je „šokirana koliko je lak” izazov pokazao. „Raditi 583 u jednom danu je dosta pa sam bila pomalo zabrinuta da ću se zaista izboriti sa tim, jer je najviše što sam pre toga uradila bilo 24 u jednom danu“, objasnila je ona.

Najt je primila 2.000 prijavljenih muškaraca za nedeljni događaj - gde je zahtevala da svi učesnici nose kondome - i nadala se da će se pojaviti 200 ljudi. Kada se taj broj više nego udvostručio, Najt se prisetila da je bio „apsolutno oduševljen“.

- Čini se da su ljudi tako uznemireni zbog toga. Na kraju krajeva, ovi muškarci samo žele da imaju seks. Ne daj Bože, muškarac ima seks. I pružam uslugu besplatno", rekla je ona. „Zaista me uznemiri kada vidim da ljudi dolaze za momcima i da su tako zli prema momcima koji su se pojavili, jer se osećam prilično zaštitnički prema njima, pa kada vidim sve ove negativne komentare prema njima, to me stvarno, kao, uznemiri.

Eni Najt kaže da je spavala sa 300 muškaraca u 2023, a zatim sa njih 600 u 2024. godini. Sada želi da poveća ukupan skor i da spava sa 1.000 muškaraca u 2025. godini - što je, kako priznaje, "prilično".

Ova 26-godišnjakinja iz Melburna poznata je kao "seksualno najaktivnija žena u Australiji" i ne libi se da javno govori kada je reč o njenom seksualnom životu. Enine šokantne izjave dolaze nakon niza ekstremnih „izazova“ zvezda OnlyFansa, uključujući Boni Blu i Lili Filips, koje su veoma zabrinule korisnike mreža, zbog čega mnogi apeluju da se ovako nešto zabrani.

Autor: Nikola Žugić