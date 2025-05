ŠOK DETALJI! Kortni Kardašijan o Didijevim žurkama, otkrila kako je dobila strašnu povredu

Izvor: 24sedam, Foto: Didi, Kortni Kardašijan i Kajli Džener, Printscreen / Kocktails with Khloé | |

Ovo nikako ne zaboravlja

U jeku suđenja Šonu "Didiju" Kombsu društvenim mrežama, između ostalog, počeo je da kruži i snimak izjave Kortni Kardašijan - o tome kako je na jednoj njegovoj žurki od strane izvesne žene dobila udarac u glavu. Ista se odvila 2001. i njom je ozloglašeni reper bio "krunisao" svoj 32. rođendan.

Za tu priliku bio je iznajmio ceo jedan poznati noćni klub. Od njega onda - ništa se manje nije ni očekivalo, a Kortni je u jednoj od epizoda šoua "Kocktails with Khloé" iz 2016. sve prepričala i hvaleći, inače, "njegove gala proslave".

- Zveknula me je u facu dok sam čekala na red ispred toaleta. A Didi je bio iznajmio ceo lokal, samo za rođendan... - objašnjavala je sedeći kraj Kombsa i svoje najmlađe sestre, Kajli Džener, ističući kako on nije žalio para ni za to okupljanje.

- Sećam se da je (onda) neko kod toaleta dobio po nosu - i Didi je "vraćao film", pa je Kortni dodala da ju je ista, nepoznata ženska osoba "presekla" i da se vrlo nasilnički ponela, iako je ona bila ta koja nije poštovala red, na šta joj je Kardašijanova bila ukazala.

- Bila sam u fazonu: "Izvini, ali ja sam sledeća", a ona me je onda bukvalno samo "pukla". Nisam znala šta da radim, čekala sam sama - govorila je sada gospođa Barker, koja se potom i isplakala u kabini, pa otrčala nazad kod Kloi, s kojom se dotad provodila na Didijevoj žurki.

Suđenje Šonu "Didiju" Kombsu, podsetimo, već uveliko traje. O svedočenju njegove bivše devojke Kesi Venture, pa i njene majke, gotovo da ne prestaje da se priča. Na njegovo, međutim, još uvek se čeka.

Autor: Pink.rs