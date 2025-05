Svetski šok! Tajna ćerka Fredija Merkjurija otkrivena nakon 48 godina

Legenda grupe "Queen", Fredi Merkjuri, dobio je ćerku iz tajne afere 1976. godine sa ženom bliskog prijatelja.

Njeno postojanje do sada je bilo poznato samo njegovim roditeljima, sestri, članovima benda i dugogodišnjoj partnerki Meri Ostin. Po prvi put, ona je odlučila da progovori u novoj biografiji Love, Freddie, koju potpisuje autorka Lesli-En Džons. Ipak, u knjizi se pominje samo inicijalom - B.

Pre nego što je preminuo od upale pluća izazvane sidom 1991. godine, Fredi je svojoj ćerki ostavio čak 17 tomova ličnih dnevnika. Ona ih je godinama čuvala u tajnosti, ali ih je nedavno ustupila autorki kao osnovu za knjigu koja izlazi krajem godine.

Danas živi u Evropi, radi kao medicinski radnik i ima svoju porodicu - čime je Fredi posthumno postao deda.

U pismu koje se nalazi u knjizi, B piše:

- Fredi Merkjuri je bio i ostao moj otac. Imali smo veoma blizak i pun ljubavi odnos od trenutka kada sam rođena, pa sve do poslednjih 15 godina njegovog života. Obožavao me je i bio mi potpuno posvećen. Okolnosti mog rođenja mogu se činiti neobičnim, pa i šokantnim, ali to nikada nije umanjilo njegovu posvećenost i ljubav. Čuvao me je kao najvrednije blago.

Fredi i Meri nikada nisu imali dece, iako su ostali veoma bliski do samog kraja njegovog života. Meri je kasnije dobila dva sina sa drugim partnerom, a veruje se da je znala za postojanje njegove tajne ćerke.

Knjiga Love, Freddie najavljuje se kao najveće otkrovenje u svetu šou-biznisa u poslednjih nekoliko decenija, prenosi Daily Mail.

Autor: Nikola Žugić