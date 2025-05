Umro legendarni glasovni glumac iz Zmajeve kugle i Fantastičnog gospodina Foksa

Legendarni glasovni glumac iz Zmajeve kugle i Fantastičnog gospodina Foksa, Erik Legrand, preminuo je u 66. godini.

Francuski glumac najpoznatiji je po ulogama Vegete i Yamche u Dragon Ball Z, ali i po ulozi trenera Skipa u animiranom filmu Fantastični gospodin Foks. Vest o njegovoj smrti objavio je na Fejsbuku Patrik Borg, dugogodišnji francuski glumac koji je davao glas Gokuu.

On je otkrio da je Eric 19. maja primljen u bolnicu i da je, nažalost, ubrzo nakon toga preminuo. Patrick je u dirljivoj poruci napisao...

- Zbogom, prijatelju, ERIK LEGRAND. Zvao si me "moj debeli ćurane". Voleo sam to, nasmejavalo me je. Ja sam te zvao "moja kraljice"! To te je izluđivalo kao debelog ćurana.

Mesecima smo se dopisivali preko WhatsApp-a, sve do prošlog ponedeljka, 19. maja ujutru, kada si prebačen u bolnicu. Prestao si da mi odgovaraš. 45+ godina prijateljstva i 40 godina zajedničkog rada; Zmajeva kugla

Tvoji fanovi će te se sećati… Ali meni ćeš neizmerno nedostajati!

Umoran sam od gubitka prijatelja. Pokazao si primernu hrabrost - napisao je on u objavi.

Autor: Nikola Žugić