Čuveni muzičar poginuo u saobraćajnoj nesreći: Objavljeni svi detalji

Majkl Samler, član grupe Kool & The Gang je preminuo u 71. godini nakon što je doživeo saobraćajnu nesreću tokom vikenda.

Samler je preminuo u okrugu Kob, u saveznoj državi Džordžiji, nakon što se vozilo kojim je upravljao sudarilo sa drugim automobilom, prema izveštaju Fox 5. Nesreća se dogodila neposredno pre ponoći, u subotu, na Veterans Memorial autoputu, u blizini Buckner ulice.

Legenda fank i soul muzike navodno je preminuo na mestu nesreće. Gradonačelnik Mejbltona, Majkl Ovens, odao je počast Samleru – poznatom i kao „Čikago Majk“ – u zvaničnoj izjavi nakon njegove smrti.

Michael Sumler, a longtime member of Kool & the Gang, has died in a car crash at 72 years old 🙏 🕊️ pic.twitter.com/K8GWMXVAMm