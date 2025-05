Transrodna ćerka Ilona Maska otkrila istinu od nasledstvu: Nervira me što šire netačne informacije...

Vivijen Džena Vilson jedno je od dece Ilona Maska iz njegova prvog braka sa Džastin Vilson.

Ali, Vivijen (21), koja je transrodna, poslednjih godina se distancirala od oca te je 2022. godine podnela zahtev za promenu imena, navodeći da "ne želi da bude povezana sa svojim biološkim ocem ni na koji način".

"Samo da razjasnim – nemam nikakvo nasledstvo"

Sada je Vivijen pojasnila koliko novca dobija od Maska, istakavši da se i dalje smatra "nepo" detetom, ali da nema nasledstvo ni poverenički fond. Pod "nepo" misli na nepotizam – ideju da neko ima prednost ili privilegiju zbog slavnih ili moćnih roditelja.

- Samo da razjasnim – nemam nikakvo nasledstvo, poverenički fond niti išta slično, niti to želim. Očigledno. Ne znam zašto ljudi to misle. Videla sam da je neko na TikToku rekao da imam 40 milijardi dolara. Kao... ne. Lol. Da ih imam, beskućništvo? Rešeno. Glad u svetu? Nikad čula. Ne govorim ovo iz nekakve jadikovke, naravno. Samo me nervira kad s vremena na vreme vidim kako se šire te netačne informacije. I dalje se definitivno smatram nepo osobom i ne pokušavam da glumim Kajli Džener i ono njeno "sama sam sve postigla" - napisala je na društvenoj mreži "Threads".

Mask tvrdi da ju je "ubio woke virus uma"

Vivijenine izjave dolaze nakon što je Ilon Mask rekao da je njegova ćerka "ubijena woke virusom uma".

Inače, Vivijen, jedna od brojne Maskove dece, bez ustručavanja kritikuje svog oca te je ranije javno govorila o tome koliko se udaljila od njega. Izjavila je da s njim "nije razgovarala od 2020. godine", kao i da je promenila ime u prezime, navodeći da ne želi da "bude povezana sa svojim biološkim ocem ni na koji način, ni u kojem obliku", te da je finansijski potpuno nezavisna.

