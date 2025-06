HAJDI KLUM NAPUNILA 52 GODINE! Skinula se i pokazala izvajano telo u šestoj deceniji, a obožava da se sunča u TOPLESU (FOTO)

Majka četvoro dece pokazala je svoje izvajane trbušnjake u crno-belom dvodelnom kupaćem kostimu dok je stajala pored velikog bazena.

Hajdi Klum danas proslavlja 52. rođendan, a izgleda barem duplo mlađe zahvaljujući svom zdravom i aktivnom načinu života.

Pored Henrija, sa bivšim mužem Silom ima i sina Johana (18) i ćerku Lu (15). Britanski pevač, koji sada ima 62 godine, takođe je učestvovao u odgajanju njene 21-godišnje ćerke Leni iz prethodne veze. Hajdi je bila u braku sa muzičarem Silom od 2005. do 2014. godine. Trenutno je udata za muzičara iz benda Tokio Hotel, Toma Kaulitza, koji ima 35 godina.

Uoči svog 50. rođendana pre dve godine, plavokosa lepotica je za Entertainment Tonight izjavila: „Iskreno, ne dozvoljavam da me taj broj menja ili da utiče na to šta radim. Za mene je to samo broj, znaš?“ Dodala je: „Jer se iznutra ne osećam kao da imam 50 godina. Mislim, ponekad pogledam u ogledalo i pomislim: 'Aha, da, imam 50.' Ali iznutra, osećam se kao da imam 25.“

Hajdi, koja je poznata i kao članica žirija emisije America's Got Talent pored svoje manekenske karijere, tada je izjavila: „Prepuna sam energije. Moj muž ima 33 godine i znam da imam više energije od njega!“

Takođe je naglasila: „Rođendan za mene ništa ne menja. Moje strasti su i dalje iste — volim da putujem i da budem uz svoju porodicu.“

Voditeljka emisije Germany's Next Top Model veoma ozbiljno pristupa fitnesu i ishrani kako bi održala svoju figuru.

U intervjuu za Body and Soul iz 2021. rekla je: „Trudim se da jedem veoma zdravo. Večeramo oko 18 do 18:30h, kuvamo kod kuće i važno mi je da znam šta jedem.“

„Volim zdravu hranu; ne jedem mnogo brze hrane. Volim da budem fit i da se tako i osećam. Znam da, kada sam se malo ugojila... osećala sam se tromo. Pomislila sam: 'Ne, moram da se vratim u formu.'“ Klum i Kaulitz, koji je takođe Nemac, verili su se posle samo godinu dana veze.

Venčali su se na privatnoj ceremoniji 22. februara 2019. godine, razmenivši zavete na luksuznoj jahti. Poznata po modnim pistama, Hajdi često na društvenim mrežama deli trenutke iz privatnog života sa svojim mužem. Poznato je i da par često posećuje nudističke plaže tokom odmora van SAD-a.

Prošlog leta, bivši anđeo Victoria’s Secret opisala je svoj izbor da ne nosi gornji deo bikinija na plaži u Sen Bartelemi kao „ništa posebno.“ Za DailyMail.com izjavila je da je „odrasla uz puno golotinje“ i ohrabruje druge da se slobodno skinu na plaži.

„Iako sam Amerikanka, takođe sam veoma evropska, pa sam odrasla sa mnogo golotinje na plaži,“ objasnila je Heidi.

„Zato mi to nije ništa posebno. Osim toga, bila sam na francuskom ostrvu, a ako pogledaš oko sebe, većina devojaka je u toplesu, tako da je to sasvim uobičajena stvar,“ naglasila je.

Autor: Nikola Žugić