Da li će Tramp pomilovati Paf Dedija? Predsednik progovorio o ovoj mogućnosti, pa otkrio detalje njihovog turbulentnog odnosa

Donald Tramp izjavio je da bi razmotrio predsedničko pomilovanje za Šona „Didija“ Kombsa, nagovestivši da bi „pogledao činjenice“ u vezi s optužbama koje se vode protiv poznatog muzičkog mogula.

Na konferenciji za novinare u Vašingtonu, predsednik je odgovarao na pitanje novinara o tome da li bi uzeo u obzir mogućnost pomilovanja Kombsa, koji se suočava s nizom teških federalnih optužbi, uključujući reketiranje i seksualnu trgovinu ljudima.

– Niko me nije pitao, ali znam da ljudi o tome razmišljaju – rekao je Tramp. – Mislim da su neki vrlo blizu da to zatraže. Prvo bih pogledao šta se zapravo dešava... Nisam sve to pažljivo pratio, ali ako je neko nepravedno tretiran, to što mu se sviđam ili ne, ne bi imalo nikakvog uticaja na moju odluku.

Tramp se osvrnuo i na njihovu raniju povezanost, rekavši da su godinama delili isti društveni krug u Njujorku i Hamptonsu.

– Nekada me je jako voleo – izjavio je Tramp, dodajući da se odnos zahladio kada je on ušao u politiku. – Kada sam se kandidovao, rekao je nekoliko vrlo ružnih stvari. Ali ovo nije takmičenje u popularnosti.

Podsećamo, Kombs (55) je uhapšen u septembru 2024. godine i trenutno se suočava sa nizom ozbiljnih federalnih optužbi koje bi, ako bude osuđen, mogle rezultirati doživotnom zatvorskom kaznom.

Tokom suđenja koje privlači veliku pažnju javnosti, bivša lična asistentkinja svedočila je o seksualnim napadima između 2009. i 2017. godine, uključujući i jedan na njegovoj 40. rođendanskoj zabavi. Tvrdila je da ju je Combs naterao da pije votku, a zatim joj je zavukao ruku pod haljinu.

Iako je mogućnost pomilovanja zasad samo teoretska, Trampov prethodni niz kontroverznih pomilovanja – uključujući savetnika Rodžera Stouna, bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Majkla Flina, kao i repera NBA YoungBoya i televizijske zvezde Toda i Džuli Krisli – ukazuje na to da ovakav potez nije isključen.

Kombs se za sada nije oglasio povodom Trampovih komentara.

Autor: Nikola Žugić