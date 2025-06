Prvo pojavljivanje glumice koja je bivšeg zatekla golog u krevetu sa ćerkom! Usvojila je, a ona joj spavala s mužem

Ovogodišnja dodela prestižnih Toni nagrada definitivno je bila u znaku nekoliko zvezda među kojima je i legendarna glumica Mija Farou. Iako se duže vreme nije mogla videti na većim svečanostima, Mija je prošetala crvenim tepihom zajedno sa sinom Ronanom koji joj je najveća podrška nakon svega što je prošla u životu poslednjih godina.

Na dodeli Tonija pojavila se u elegantnom kompletu boje slonovače, sa usklađenim čizmama i srebrnom tašnicom, a ujedno je bila i nominovana u kategoriji za najbolju glumicu u dramskoj predstavi "The Roommate".

Iako je nagradu na kraju odnela Sara Snuk za svoju ulogu u "The Picture of Dorian Gray", glumica nije bila razočarana, a njen sin Ronan pokazao je da je uvek najveći obožavalac svoje mame.

Inače, on je i glavni "krivac" što se zvezda "Rozmarine bebe" vratila u svet glume nakon gotovo decenije povučenosti iz javnog života.

"Kada pogledam karijeru svoje majke, jasno mi je da je neverovatan talenat", rekao je za Variety u januaru. "Često nailazim na reditelje i scenariste iz moje generacije koji su opsednuti njenim opusom i žele da ona ponovo podeli svoj dar sa svetom. Razumljivo je što je imala periode kada nije želela da se vraća glumi."

Ronan je priznao i da nagovor na povratak "zahtevao dosta razgovora".

Srećom, Mijina izvedba na sceni, rame uz rame sa Pati Lupon, naišla je na ogroman talas podrške i oduševljenja.

"Mnogi glumci su mi prišli i rekli: ‘To je jedna od najboljih glumačkih interpretacija koje smo videli,’" podelio je Ronan na Instagramu. "Drago mi je da mogu da kažem da sam je, doduše blago, pogurao da prihvati ulogu uz reči: ‘Pročitaću scenario i ako je dobar, vredi da ga uradiš.’ Danas je u fazi kada, ako je projekat pravi i uloga duboka i ispunjavajuća, pristaje. To je dar za sve nas."

Kada je reč o Miji, ona je priznala da ju je nominacija za Toni nagradu iznenadila i zatekla.

"Iskreno, nisam ni pomišljala da bi se to moglo desiti", izjavila je za Deadline početkom juna. "Počela sam da plačem, znate? Bila sam potpuno preplavljena emocijama zbog same nominacije, i odmah sam pomislila na to kolika sam srećnica. Bilo je gotovo nestvarno", dodala je.

Zašto je Mija Farou nestala iz javnosti?

Mija Farou je majka 14 dece, od kojih je mnoge usvojila, uključujući decu sa posebnim potrebama. S bivšim suprugom Andreom Previnom ima tri sina: Metjua, Sašu i Flečera, a sVudijem Alenom - Ronana. Usvojila je kćerke Lark, Samer,Sun-Ji, Dilan, Tam, Kvinsi i Frenki-Minh kao i sinove Mozesa, Ajzaka i Tadeusa.

Međutim, troje njene dece je preminulo. Tam se slučajno predozirala lekom za glavobolju koji je dobila na recept. Dve godine pre njene smrti samoubistvo je počinio njihov brat Tadeus u 29. godini, a Lark je umrla u 35. godini od komplikacija HIV/ADIS virusa, koji joj je partner preneo.

Mijino povlačenje iz javnosti dodatno je ubrzano nakon javnog i bolnog raskida sa rediteljem Vudijem Alenom početkom 1990-ih, koji je bio u vezi sa njenom usvojenom ćerkom Sun Ji Previn.

Način na koji je saznala za aferu bio je jeziv. U januaru 1992. godine Mija je otkrila fotografije na kojima su Vudi i njihova usvojena ćerka Sun Ji – goli. Bilo je očigledno da je otac u vezi sa usvojenom kćerkom, što je glumici bio dovoljan razlog da raskine vezu sa rediteljem.

On se 1997. godine i oženio 35 godina mladom Korejkom, svojom usvojenom ćerkom, koja posle skandala sa fotografijama više nikad nije progovorila ni reč sa svojom majkom, Mijom Farou koja je nakon otkrivene afere izjavila:

"Ne mogu kriviti Sun-Ji za sve što se dogodilo u njihovoj aferi. Ona je još bila samo stidljivo dete i to se sve događalo u našoj kući. On mora da snosi punu odgovornost za to. Podsticala sam njihovo druženje od samog početka, ali od svog partnera ne očekuješ da spava s tvojom ćerkom tebi iza leđa", ispričala je glumica, još uvek potresena zbog afere stare 30 godina. Alen, očekivano, tvrdi da je Mija sve izmislila.

Nakon svega, pokrenut je i sudski postupak, ali je Alen na kraju oslobođen optužbi za zlostavljanje. Sun Ji Previn i njihov usvojeni sin Moses Farou branili su Alena od optužbi i napadali majku, dok je Sun Ji rekla je da ju je majka godinama zlostavljala. Takođe, ona i Vudi usvojili su dve ćerke.

Sa druge strane, čitav skandal dobio je dodatno na težini nakon što je Farou optužila Alena za se*sualno zlostavljanje njihove usvojene ćerke Dilan - što je on negirao i nikada nije krivično gonjen). Ona je činjenicu da je sud odlučio da režiser nije kriv teško podnela, i danas se aktivno trudi da promeni zakon o zastarelosti dokaza.

Sve ovo uticalo je da se Mija Farou povuče iz javnosti i posveti deci, i uopšteno, porodičnom životu, te ne čudi što su danas mnogi srećni što je ipak odlučila da se, makar s vremena na vreme, vrati na "daske koje život znače" ili čak i na filmsko platno.

Autor: Nikola Žugić